Ogromna biegunka na pokładzie samolotu! "Zagrożenie biologiczne", maszyna zawróciła!

Co tam się musiało dziać?! Lepiej sobie tego nawet nie wyobrażać! Jedno jest pewne - doszło do koszmaru w przestworzach, o jakim najstarszym pilotom się nie śniło. Niewiarygodne wydarzenia rozegrały się kilka dni temu w samolocie amerykańskich linii lotniczych Delta, który leciał z Atlanty w Stanach Zjednoczonych do Barcelony w Hiszpanii. Maszyna wykonująca rejs numer DL194 była w powietrzu już od dwóch godzin, gdy nagle nad pełnym oceanem wydarzyło się najgorsze - to, co "New York Post" określa mianem "fekalnego fiaska". Jeden z pasażerów zaczął mieć tak silne rozwolnienie, że pilot uznał to za "problem zagrożenia biologicznego" i nakazał natychmiastowy i bezwarunkowy odwrót do Atlanty. Nagranie głosu pilota, który powiadamia lotnisko w Atlancie o sytuacji, stało się już hitem Twittera.

"Nasze zespoły pracowały tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe, by gruntownie oczyścić samolot"

"Mieliśmy pasażera, który miał rozwolnienie w całym samolocie, więc chcą, żebyśmy wracali do Atlanty" – mówi głos na nagraniu zarejestrowanym podczas rozmowy z kontrolą lotów, opublikowanym m.in. przez "New York Post". "Lot Delta 194 z Atlanty do Barcelony został zawrócony do Atlanty po problemie medycznym na pokładzie" – potwierdziły linie lotnicze Delta w oświadczeniu przekazanym portalowi Insider. "Nasze zespoły pracowały tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe, by gruntownie oczyścić samolot i przewieźć naszych klientów do celu ich podróży. Szczerze przepraszamy naszych klientów za opóźnienie i niedogodności" – dodano w komunikacie.

does fecal matter in the cabin count as an accident or incident. DELTA Diarrhea Everywhere Leave The Aircraft ! https://t.co/RNNitGGbQ8— Neg Ative (@MrIMNegative) September 5, 2023

