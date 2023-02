Ogromne odszkodowania dla ofiar księży pedofilów! "Średnia wieku ofiar 10 lat"

Blondynka o seksie z księciem Harrym: "Miał pupę jak brzoskwinia! To było szybkie i dzikie"

40 milionów euro - tyle pieniędzy wypłacił już Kościół w Niemczech ofiarom księży pedofilów. Kwotę tę podaje niemiecka katolicka agencja KNA. O sprawie pisze też "Deutsche Welle". Według KNA Niezależna Komisja ds. Świadczeń Uznaniowych zatwierdziła średnią kwotę 22,150 euro w aż 1809 przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci przez pedofilów w sutannach. Dane zostały zebrane w rocznym raporcie komisji, przedstawionym w Bonn w piątek, 3 lutego. W 143 przypadkach (około 8 proc.) odszkodowanie wyniosło ponad 50 000 euro, w 24 przypadkach (1 proc.) ponad 100 000 euro. Trzy czwarte ofiar to mężczyźni, jednak większość najwyższych odszkodowań trafiła do kobiet.

To nie koniec pozwów przeciwko Kościołowi. Jeden z mężczyzn żąda 750 tysięcy euro

Przeważająca część spraw dotyczy lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Co szczególnie szokujące, średnia (!) wieku ofiar to zaledwie 10 lat, były więc też liczne kilkuletnie dzieci wykorzystywane przez pedofilów w sutannach na terenie Niemiec. Zdecydowanie nie jest to koniec wypłat. Przykładowo jedna z ofiar, 62-letni dziś mężczyzna, domaga się teraz przed Sądem Okręgowym w Kolonii 750 tysięcy euro.

