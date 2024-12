Ogromny strajk na lotnisku, mogą odwołać 2 tysiące lotów! Chaos tuż przed świętami

Strajk na ogromnym lotnisku. Uwaga pasażerowie!

Kilkudniowy strajk na madryckim Barajas może doprowadzić do odwołania do 2 tys. lotów – taką informację przekazał dziennik ekonomiczny "Cinco Dias". Pracownicy obsługujący loty na Barajas ogłosili protest przeciwko firmie Skyway, odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem samolotów na stołecznym lotnisku. Sprzeciwiają się m.in. brakowi układu zbiorowego, ograniczeniu praw pracowniczych i obniżkom wynagrodzeń. Związki zapowiadają, że protest ma trwać do soboty i może mieć wpływ na 5 tys. zaplanowanych podróży w okresie przedświątecznym, w tym doprowadzić do odwołania od 1,5 do 2 tys. lotów.

Madryt. Konflikt związków zawodowych lotniska z pracodawcą

Jak podaje PAP, we wtorek (10 grudnia) wieczorem związek zawodowy pracowników lotniska przekazał, że pracodawca kolejny raz naruszył prawo do strajku, który ostatecznie ma mieć minimalny wpływ na ruch lotniczy w kolejnych dniach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas strajków na hiszpańskich lotniskach muszą być świadczone "minimalne usługi", a określone loty muszą być obsłużone, aby nie sparaliżować usług publicznych. Natomiast firma obsługująca loty odmawia podania informacji, które loty są chronione, w związku z czym "żaden pracownik nie wie, który lot powinien obsługiwać, a którego nie". Związkowcy zapowiedzieli kroki prawne wobec pracodawcy. Barajas to największe lotnisko w Hiszpanii. Rocznie obsługuje ponad 60 mln pasażerów.

Anulada la huelga en el aeropuerto de Barajas por un desacuerdo en los servicios mínimos https://t.co/b1tEfdexIi➡ La huelga queda anulada por parte de la empresa, no por parte de los trabajadores, que la secundan, dice UGT.— 20minutos.es (@20m) December 11, 2024