Ojciec wszedł z córeczkami do damskiej toalety. To wystarczyło, by rozpętało się piekło

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-06-17 14:21

Szok w Oklahomie. Pewien mężczyzna, podróżujący z córeczkami, zatrzymał się na jednej ze stacji benzynowych i poszedł z dziewczynkami do damskiej toalety. I to wystarczyło, by rozpętało się prawdziwe piekło. Jedna z kobiet, która była w łazience, widząc mężczyznę w damskiej toalecie, poskarżyła się mężowi. Szok, jak to się skończyło.

  • Ojciec podróżujący z córkami zabrał je do damskiej toalety na stacji benzynowej, co wywołało ostrą reakcję klienta i wezwanie policji.
  • Mężczyzna został zaatakowany przez rozgniewanego klienta, który zadzwonił na policję, zgłaszając jego obecność w damskiej łazience.
  • Sprawdź, jak zachowali się funkcjonariusze i dlaczego ten incydent wywołał ogólnokrajową dyskusję o bezpieczeństwie dzieci w miejscach publicznych.

Sprawę szczegółowo opisuje "New York Post". "Pewien ojciec z Oklahomy został zaatakowany przez rozgniewanego klienta i zmuszony stanąć twarzą w twarz z policją, gdy zabrał swoje dwie małe córki do damskiej toalety na stacji benzynowej" - czytamy. Tyler Brodski, który w poniedziałek, 15 czerwca, wracał z córkami z Florydy do Oklahomy, zatrzymał się na stacji benzynowej, bo jego dzieci musiały pilnie skorzystać z toalety. Wziął więc córki i zabrał je do damskiej łazienki.

Ojciec wszedł z córkami do damskiej toalety. Jeden z klientów zadzwonił po policję 

Wówczas weszła do niej kobieta, która widząc mężczyznę, pobiegła po swojego męża. Ten zrobił Brodskiemu karczemną awanturę, po czym... zadzwonił po policję, zgłaszając, że w damskiej toalecie znajduje się mężczyzna. "Damska toaleta była pusta, więc zamiast zabrać dziewczynki do męskiej toalety pełnej dorosłych mężczyzn i brudnych kabin, poszedłem z nimi do damskiej" - relacjonował potem na TikToku, a jego nagranie ma już kilkanaście milionów wyświetleń. Córki Brodskiego wystraszone awanturą, zaczęły płakać. Wówczas na pomoc przyszedł pracownik stacji, który wyprowadził agresora, żeby rodzina mogła dokończyć mycie rąk w spokoju. Przeprosił ich także za zachowanie klienta.

Policja stanęła w obronie ojca

Na miejsce ostatecznie przyjechało trzech policjantów, którzy stanęli w obronie rodziny, pouczyli agresywnego mężczyznę, a zapłakanym dziewczynkom kupili lody. W sieci wrze - internauci są oburzeni zachowaniem kobiety, która zawołała męża, by "pomógł przepędzić mężczyznę" z damskiej toalety. A Brodski w nagraniu, w którym opisuje całe zajście, stwierdza: "Tu chodzi o coś poważniejszego niż ten incydent. Otrzymałem tysiące wiadomości od matek, dziadków i opiekunów, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Nie chodzi o jedną kłótnię na stacji benzynowej. Chodzi o to, że rodzice często znajdują się w sytuacjach, które nie są komfortowe. Po prostu staramy się dbać o nasze dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo".

Ojciec poszedł z córkami do damskiej toalety. Jedna z kobiet wezwała na niego policję
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STACJA BENZYNOWA
OKLAHOMA
USA