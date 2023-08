Ona zrzuciła habit, on zdjął koloratkę. Gorący romans księdza i zakonnicy

Torturowały papugę i wrzuciły ją do pralki. Sadystki pójdą do więzienia

Ksiądz i zakonnica zakochani bez pamięci

Tomás Cam i Massiel Pereyra z Peru chcieli oddać swoje życie Bogu. Szybko jednak okazało się, że to nie będzie możliwe. Ona miała zostać zakonnicą, on księdzem. Poznali się, gdy studiowali teologię, jednak wtedy nawet nie podejrzewali, że połączy ich tak gorące uczucie. "Pamiętam, że rozmawiałem z nią może trzy razy przez te wszystkie lata. Byłem naprawdę bardzo skupiony na tym, co chcę robić w życiu" – mówił Tomás. Massiel także nie zwracała na niego uwagi. W trakcie nauki w seminarium sporo czasu spędzała w ciszy i odosobnieniu.

Kontrowersyjny romans w Peru. Ksiądz i zakonnica

W pewnym momencie jednak oboje - niezależnie od siebie - podjęli decyzję, że czas porzucić habity. On zrezygnował z duchowieństwa po sześciu latach, Massiel z klasztoru odeszła po siedmiu. Spotkali się dopiero po trzech kolejnych. A wszystko zaczęło się na... Instagramie. Tomás przypomina, że to jego ukochana zaczęła go obserwować, po czym szybko zaproponowała spotkanie. I już na pierwszej randce zdali sobie sprawę, że są w sobie szaleńczo zakochani. "Nie mogłam przestać go słuchać, byłam w niego wpatrzona i oszołomiona" - wspominała młoda kobieta. Teraz swoje uczucie i wspólne życie dokumentują skrzętnie nie tylko na Instagramie, ale też na TikToku i w serwisie YouTube. Mają fanów na całym świecie.

Massiel Pereyra y Tomás Cam dejaron su camino como monja y sacerdote, para disfrutar de una relación que nació del amor a primera vista 🙏🤍 pic.twitter.com/wYFxttD6LA— Debate (@ELDEBATE) March 12, 2023

