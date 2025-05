ONZ: Izrael złamał obietnicę i nadal blokuje pomoc dla Gazy. "Zabijanie dzieci jako hobby"

ONZ apeluje do Izraela o dotrzymanie obietnicy dotyczącej zakończenia oblężenia Strefy Gazy, a władze odpierają zarzuty. Jak podaje "The Guardian", według izraelskich urzędników zatwierdzono wjazd „około 100” kolejnych ciężarówek z pomocą, lecz nie pozwolono im jeszcze przekroczyć granicy. Jens Laerke, rzecznik Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), podkreśla, że nawet gdyby wszystkie zostały wpuszczone, to i tak byłoby to tylko 20% dziennego wolumenu pomocy sprzed wojny. W rzeczywistości dwa dni po tym, jak premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział zakończenie oblężenia Strefy Gazy, pomoc humanitarna wciąż nie dociera do potrzebujących. The Guardian podaje, że tylko pięć ciężarówek z pomocą wjechało do Gazy do wtorkowego popołudnia, a nawet ta ograniczona pomoc nie została dopuszczona do dystrybucji przez lokalnych pracowników. Izrael twierdzi natomiast, że we wtorek wjechały 93 ciężarówki, ale nie odpowiedziano na pytania, czy zawarte w nich jedzenie i leki mają pozwolenie na dystrybucję.

Izrael - Strefa Gazy. Obietnice bez realizacji. „Zabijanie dzieci jako hobby”

W rozmowie z Reshet Bet, izraelskiej rozgłośni radiowej, Yair Golan, lider centrolewicowej Partii Demokratycznej i były zastępca szefa sztabu izraelskiej armii, ocenił że kraj „staje się pariasem”, porównując izolację Izraela do RPA z czasów apartheidu. „Normalne państwo nie prowadzi wojny z cywilami, nie zabija dzieci jako hobby i nie stawia sobie za cel wypędzenia ludności” – powiedział Golan. Netanjahu odpowiedział, określając wypowiedź jako „godną pogardy, antysemicką oszczerstwo wobec żołnierzy IDF i państwa Izrael”, jednak Golan nie wycofał się ze swoich słów podczas późniejszej konferencji prasowej.

We wtorek (20 maja) izraelskie ataki miały zabić co najmniej 85 osób, w tym 22 ofiary w szkole pełniącej funkcję schronienia oraz w rodzinnym domu w północnej części Gazy – podało ministerstwo zdrowia Strefy Gazy. Ponad połowa ofiar to kobiety i dzieci. Wcześniej izraelska armia ogłosiła ewakuację całego centralnego Khan Junis, drugiego co do wielkości miasta w Gazie, ogłaszając je „strefą działań bojowych”. Według ONZ, liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 53 tysiące, z czego ponad 28 tysięcy to kobiety i dzieci – poinformowała organizacja UN Women.

Protesty, aresztowania i podwójne standardy. W Izraelu tylko "nieliczni przeciwnicy wojny"

Jak pisze "The Guardian", w Izraelu odnotowuje się jedynie niewielki odsetek osób, które są przeciwnikami wojny. Zwłaszcza ci wyrażający solidarność z ofiarami w Gazie są poddawani presji i zatrzymaniom, co może tłumaczyć ten niski sprzeciw. W poniedziałek (19 maja) policja aresztowała aktywistów pokojowych protestujących przy granicy Gazy z portretami palestyńskich dzieci zabitych w nalotach. Wśród zatrzymanych, którzy później zostali objęci aresztem domowym, znalazł się Alon-Lee Green, współtwórca organizacji Standing Together.

„Podczas gdy pokojowych demonstrantów ciąga się po sądach, prawicowym osadnikom pozwala się nielegalnie wchodzić do Gazy i atakować Palestyńczyków z pełną bezkarnością” – napisano w oświadczeniu organizacji, cytowanym przez "The Guardian".

Wygląda na to, że napięta sytuacja na linii Izrael - Strefa Gazy długo się jeszcze nie zakończy.

