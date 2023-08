i Autor: Shutterstock

Alarm w USA!

Opętane seksem tarantule atakują Amerykę! "Gody się rozpoczęły"

Przez drogi i bezdroża Stanów Zjednoczonych już zaczynają gramolić się napalone tarantule! Naukowcy i amerykańskie media ostrzegają - wielkie pająki mają teraz tylko jeden cel, a jest nim najedzenie się do syta oraz seks z innymi, równie dorodnymi tarantulami. Gdzie będzie można spotkać taką bestię? Musisz to wiedzieć, by w porę wziąć nogi za pas!