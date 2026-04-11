Orban dziękuje Trumpowi. Jutro wybory na Węgrzech

Viktor Orban podziękował za polityczne wsparcie okazane przez prezydentów USA i Czech

Już jutro, 12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech. Pełnych wyników możemy jeszcze tego samego dnia nie poznać, ale częściowe zapewne dadzą pewien obraz sytuacji, bo w noc wyborczą ma zostać przeliczonych około 90 proc. głosów. Jeśli zakończą się kilkunastoletnie rządy Fideszu i Viktora Orbana, będzie to oznaczało ogromną zmianę nie tylko kursu politycznego Węgier, ale i układu sił w Unii Europejskiej. Premier Węgier podziękował dziś na portalach społecznościowych Donaldowi Trumpowi i premierowi Czech Andrejowi Babiszowi za udzielone wsparcie polityczne. „Mój rząd jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier, tak jak czyniliśmy to w przeszłości dla naszych Wielkich Sojuszników, jeśli premier Viktor Orban i naród węgierski kiedykolwiek będą tego potrzebować. Z entuzjazmem zainwestujemy w przyszły dobrobyt, który wygeneruje dalsze przywództwo Orbana” - napisał Trump na Truth Social.

Babisz: "Zawsze chronił węgierskich obywateli i węgierskich interesów narodowych"

"No cóż, daje nam to pewną przewagę. Zawsze mówiliśmy, że musimy budować przyjaźnie. Jeśli masz przyjaciół, w trudnych czasach będziesz miał na kogo liczyć" - powiedział Orban. Jak dodał, „USA są z nami, a Węgry są dumne, będąc ich wielkim sojusznikiem”. Premier Czech ogłosił z kolei na X, że „wspiera Orbana w tę niedzielę”. „Zawsze walczył o silniejszą Europę, zbudowaną na pokoju, suwerennych narodach, suwerennych państwach członkowskich i konkurencyjności. Zawsze chronił węgierskich obywateli i węgierskich interesów narodowych. W niespokojnych czasach wybór stabilności i sprawdzonego przywództwa jest ważniejszy niż kiedykolwiek” - napisał Andrej Babisz. Tymczasem część sondaży pokazuje poparcie dla opozycyjnej Tiszy wynoszące od 49 do 58 proc., a dla Fideszu Orbana między 35 a 38 proc. Sondaże ośrodków związanych z rządem pokazując z kolei kilkuprocentową przewagę Fideszu.

Sonda Czy chciałbyś, żeby partia Viktora Orbana wygrała wybory na Węgrzech? Tak Nie

🇭🇺🤝🇨🇿 Thank you, Prime Minister. In challenging times, strong nations and strong leaders must stand together. As patriots, we remain committed to a Europe of sovereign nations, built on peace and guided by common sense. https://t.co/vQ421HveXc— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026

QUIZ. Waluty państw Unii Europejskiej. Gdzie uchowała się waluta inna niż euro? Pytanie 1 z 11 Jaka waluta obowiązuje w Portugalii? Escudo portugalskie Euro Następne pytanie