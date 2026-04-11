Orban dziękuje Trumpowi. Jutro wybory na Węgrzech

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-11 18:14

„Z entuzjazmem zainwestujemy w przyszły dobrobyt, który wygeneruje dalsze przywództwo Orbana” - napisał niedawno w mediach społecznościowych Donald Trump, udzielając wsparcia obecnemu premierowi Węgier. Viktor Orban podziękował prezydentowi USA. "Jeśli masz przyjaciół, w trudnych czasach będziesz miał na kogo liczyć" - powiedział. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się już jutro, 12 kwietnia w niedzielę. W noc wyborczą ma zostać przeliczonych około 90 proc. głosów.

Viktor Orban podziękował za polityczne wsparcie okazane przez prezydentów USA i Czech

Już jutro, 12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech. Pełnych wyników możemy jeszcze tego samego dnia nie poznać, ale częściowe zapewne dadzą pewien obraz sytuacji, bo w noc wyborczą ma zostać przeliczonych około 90 proc. głosów. Jeśli zakończą się kilkunastoletnie rządy Fideszu i Viktora Orbana, będzie to oznaczało ogromną zmianę nie tylko kursu politycznego Węgier, ale i układu sił w Unii Europejskiej. Premier Węgier podziękował dziś na portalach społecznościowych Donaldowi Trumpowi i premierowi Czech Andrejowi Babiszowi za udzielone wsparcie polityczne. „Mój rząd jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier, tak jak czyniliśmy to w przeszłości dla naszych Wielkich Sojuszników, jeśli premier Viktor Orban i naród węgierski kiedykolwiek będą tego potrzebować. Z entuzjazmem zainwestujemy w przyszły dobrobyt, który wygeneruje dalsze przywództwo Orbana” - napisał Trump na Truth Social. 

Babisz: "Zawsze chronił węgierskich obywateli i węgierskich interesów narodowych"

"No cóż, daje nam to pewną przewagę. Zawsze mówiliśmy, że musimy budować przyjaźnie. Jeśli masz przyjaciół, w trudnych czasach będziesz miał na kogo liczyć" - powiedział Orban. Jak dodał, „USA są z nami, a Węgry są dumne, będąc ich wielkim sojusznikiem”. Premier Czech ogłosił z kolei na X, że „wspiera Orbana w tę niedzielę”. „Zawsze walczył o silniejszą Europę, zbudowaną na pokoju, suwerennych narodach, suwerennych państwach członkowskich i konkurencyjności. Zawsze chronił węgierskich obywateli i węgierskich interesów narodowych. W niespokojnych czasach wybór stabilności i sprawdzonego przywództwa jest ważniejszy niż kiedykolwiek” - napisał Andrej Babisz. Tymczasem część sondaży pokazuje poparcie dla opozycyjnej Tiszy wynoszące od 49 do 58 proc., a dla Fideszu Orbana między 35 a 38 proc. Sondaże ośrodków związanych z rządem pokazując z kolei kilkuprocentową przewagę Fideszu. 

Alfabet Millera - O jak Orban
