Orban przyjmie Putina u siebie? "Zostanie przywitany jak należy"

Nakaz aresztowania dla Putina nie obchodzi Orbana

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Eksperci oceniali wówczas, że to historyczna i niezwykle ważna decyzja. Główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i dla Rwandy, Carla Del Ponte, tłumaczyła, czym to skutkuje. "Wystarczy, że Putin zrobi jeden krok poza granice Rosji i trafi do więzienia w Hadze. Nie może wziąć udziału w jakimkolwiek szczycie międzynarodowym. Bezsprzecznie nakaz aresztowania definitywnie nadszarpuje jego wizerunek publiczny. Dzisiaj w Rosji pozostaje on prezydentem, ale jest jasne, że ciężkie zarzuty wobec Putina mogą odegrać przeciwko niemu polityczną rolę" - oceniła.

Orban zaprasza Putina i uderza w Międzynarodowy Trybunał Karny

Tymczasem minęły ponad dwa lata, wojna w Ukrainie trwa, a Putinowi nic się nie stało. Co więcej, zdaje się, że podróże poza Rosję nie są poza jego zasięgiem. Ze swego rodzaju zaproszeniem dla niego wystąpił w niedzielę premier Węgier, Wiktor Orban. Podczas wywiadu, jakiego udzielił francuskiej telewizji LCI, został zapytany o to, czy byłby gotowy przyjąć na Węgrzech rosyjskiego prezydenta tak, jak przyjął na początku kwietnia premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał międzynarodowy nakaz aresztowania obydwu polityków. "Jeśli przyjedzie, zostanie przyjęty tak, jak na to zasługuje. Ta organizacja [Międzynarodowy Trybunał Karny - przyp. red.] jest już zbyt upolityczniona; w ogóle mnie nie interesuje" - stwierdził. PAP przypomina, że pod koniec kwietnia parlament Węgier zagłosował za wystąpieniem kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Orban spotkał się z Putinem dwukrotnie. Do pierwszego spotkania doszło na marginesie forum One Belt One Road w Pekinie w październiku 2023 roku, a do drugiego - w lipcu 2024 roku w Moskwie.