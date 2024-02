Oskarżony o zamordowanie 11-latki NAGO w sądzie! Strażnicy owijali go kocami

Recydywista oskarżony o zamordowanie 11-letniej Audrii Cunningham błaznuje w sądzie. Rozebrał się do naga, strażnicy musieli owinąć go kocem

Jest oskarżony o ciężką zbrodnię, ale zamiast okazać skruchę, błaznuje w sądzie. W areszcie w hrabstwie Polk siedzi 42-letni Don Steven McDougal, oskarżony o morderstwo 11-letniej dziewczynki, córki znajomych, na których posesji mieszkał w przyczepie kempingowej. Recydywista z pokaźną kartoteką, który już wcześniej molestował nieletnich, pokryty tatuażami w nazistowskie symbole nie zamierza okazać żalu z powodu tego, co zrobił. W zamian za to urządził dziwaczną scenę w areszcie i w sądzie. Została uwieczniona na nagraniu i pokazana przez ABC 13. Na filmie widać, jak strażnicy wchodzą do celi przestępcy i widzą, że siedzi on na pryczy całkiem nagi. "Chodź, [sędzia pokoju] chce z tobą porozmawiać. Gdzie są twoje ubrania? Czekaj!" – mówi zastępca szeryfa. „Nie mam ubrań” – odpowiada McDougal i odmawia założenia ubrania na czas postawienia go w stan oskarżenia. "No dalej, nie okazuj mi takiego braku szacunku. Skończ już. Owiń się kocem” – mówi zastępca McDougalowi. Ostatecznie przestępca stanął przed obliczem sędziego owinięty kocem, a poza tym nagi.

Zaginiona dziewczynka nie żyje. Lekarze ujawnili, jak zginęła 11-letnia Audrii Cunningham zamordowana przez przyjaciela rodziny

Audrii Cunningham z hrabstwa Polk w Teksasie w czwartek, 15 lutego o godzinie siódmej rano wyszła z domu. Miała wsiąść do szkolnego autobusu i pojechać do szkoły. Ale nigdy tam nie dotarła. Rodzice zaczęli poszukiwania, gdy dziecko nie wróciło do domu, zawiadomiono policję. Okazało się, że Audrii w ogóle nie wsiadła do szkolnego autobusu. Ślad urywał się gdzieś między przystankiem a domem. Wkrótce dokonano przerażającego odkrycia nad jeziorem Livingston. W pobliżu tamy leżał plecak z motywem Hello Kitty, który miała przy sobie 11-latka w chwili zaginięcia. Po dziewczynce nie było śladu... Policja wkrótce ogłosiła, że zatrzymała jedną osobę, która może mieć związek z zaginięciem dziecka. Neonazista, który w przeszłości odpowiadał za napastowanie nieletnich, ostatnio przyjaźnił się z rodziną Audrii i mieszkał w przyczepie kempingowej za ich domem. Nie był to pierwszy raz, gdy podwoził 11-latkę do szkoły lub odprowadzał ją. Rodzice dziecka dziś twierdzą, że nie wiedzili o tym, że mieszka u nich przestępca seksualny.

"Nagranie wideo i dane z telefonu komórkowego wskazują, że McDougal znajdował się w trzech związanych ze sprawą miejscach"

Don Steven McDougal został najpierw aresztowany pod niepowiązanym ze sprawą zarzutem napaści, ale dowody także w sprawie Audrii jednoznacznie przemawiały przeciwko niemu. Kamień przywiązał do zwłok dziewczynki przy pomocy liny - identycznej z tą, jaką odnaleziono w jego samochodzie. W dniu zaginięcia Audrii podwoził ją samochodem do przystanku, gdzie miała wsiąść do szkolnego autobusu. "Nagranie wideo i dane z telefonu komórkowego wskazują, że McDougal znajdował się w trzech związanych ze sprawą miejscach", także tym blisko rzeki Trinity, gdzie odnaleziono ciało Audrii, informuje CNN.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią

Disturbing video shows Audrii Cunningham’s alleged killer Don Steven McDougal naked, wearing blanket in court https://t.co/1CNV9fS2uQ via @nypost— Robert J Kingsbury (@RobertJKingsbu1) February 27, 2024

2B_BZuIK5GM

