Ostateczne wyrzucenie księcia Harry'ego z rodziny królewskiej?! Nowe tytuły, król nie owijał w bawełnę

Nowe upokorzenie Meghan Markle i księcia Harry'ego? Gest króla Karola III może oznaczać ich ostateczne zerwanie z rodziną królewską

Książę Harry i Meghan Markle od niemal czterech lat mieszkają za oceanem i nie szczędzą krytycznych słów brytyjskiej rodzinie królewskiej. Ich zarzuty dotyczą niemal wszystkiego i są wśród nich oskarżenia o rasizm czy też żale Meghan o to, iż nikt nie nauczył jej wystarczająco dobrze dygać. Mimo to Harry i Meghan w dalszym ciągu uważani są za royalsów i widnieją na oficjalnej stronie Pałacu Buckingham, gdzieś na końcu listy członków rodziny królewskiej, za nimi jest wymieniony tylko upadły książę Andrzej. Teraz ma się to zmienić. Jeśli wierzyć medialnym przeciekom, zamierza wyjątkowo utrzeć nosa księciu Harry'emu i Meghan Markle. Planuje dla nich swoistą zmianę tytułów.

Harry i Meghan jako "Inni". Nowa lista royalsów sugeruje, że Sussexowie nie należą do rodziny królewskiej

Po tym wszystkim dla poddanych nie będą już żadnymi royalsami... O wszystkim napisała Daniela Elser "Hardcastle" w Daily Mail. Podobno na oficjalnej liście royalsów zajdą zmiany. Osoby wymienione tam dziś zostaną podzielone na cztery kategorie: Senior Royals, Working Royals [pracujący członkowie rodziny królewskiej], Non-Working Royals [niepracujący członkowie rodziny królewskiej] i "Inni". Meghan i Harry będą "Innymi"...

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

QUIZ. Księżna Kate czy księżna Meghan? 10 pytań tylko dla ekspertów! Pytanie 1 z 10 Książę zakochał się w niej, gdy zobaczył ją na wybiegu w prześwitującej sukience. Kate czy Meghan? Kate Meghan Dalej