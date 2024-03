Ostrzeżenie przed zamachem w Rosji! "Unikać zgromadzeń"

Będzie zamach terrorystyczny w Moskwie? Ostrzeżenia płyną z wielu państw

Te niepokojące ostrzeżenia zaczęły pojawiać się jeszcze w piątek, 8 marca. Ambasada USA w Moskwie poinformowała, że w stolicy Rosji może dojść do ataku bliżej niesprecyzowanych "ekstremistów". Doradzono, by unikać dużych zgromadzeń, a jako wydarzenia przyciągające większą ilość ludzi, które mogą przyciągnąć zamachowców, wymieniono koncerty. Zagrożenie według tych tych doniesień dotyczyło weekendu, który właśnie trwa, czyli dni 9-10 marca. Czy to oznacza, że dziś, w niedzielę 10 marca dojdzie do jakiegoś historycznego wielkiego wydarzenia, niestety tragicznego? Nie wiadomo, kto dokładnie miałby przeprowadzić zamach. Czy to faktycznie niebezpieczeństwo ze strony terrorystów, a może prowokacja przygotowywana przez Kreml?

Do ostrzeżeń dołączyły także ministerstwa spraw zagranicznych Łotwy, Kanady, Korei Południowej, Szwecji, Niemiec i Czech

Jak zauważa agencja Reutera, wcześniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) ogłosiła, że udaremniła plan ataku na synagogę w Moskwie, które chciało przeprowadzić Państwo Islamskie. Nie wiadomo jednak, czy komunikat amerykański ma z tym coś wspólnego. Tymczasem do ostrzeżeń dołączyły także ministerstwa spraw zagranicznych Łotwy, Kanady, Korei Południowej, Szwecji, Niemiec i Czech, o czym poinformował niezależny portal Meduza. MSZ tych krajów apelują do swoich obywateli, by unikali masowych zgromadzeń w Moskwie i zachowali czujność w miejscach publicznych.

Sonda Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak Nie Trudno powiedzieć

Moscow police are on alert mode due to "terrorist attacks threat". Amount of patrol police groups in Moscow city center and on some modes of transportation has been increased 2-2.5 times.Previously, embassies of several countries have warned about possible terrorist acts in… https://t.co/tRwonpDthD pic.twitter.com/faU1F42vlM— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 9, 2024

QUIZ. Sobotnia ortografia. Najtrudniejsze słowa, 9/10 tylko dla elity! Pytanie 1 z 10 Poprawnie piszemy... piegrza piegża pjegrza Dalej