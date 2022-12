Oto nowa dziewczyna Leonardo DiCaprio! Victoria Lamas urodziła się dwa lata po premierze "Titanica"

Wołodymyr Zełenski w USA. "Trzeba zrobić wszystko, by nie wybuchła trzecia wojna światowa"

Leonardo DiCaprio spotyka się z 23-letnią Victorią Lamas. Dziewczyna urodziła się dwa lata po premierze "Titanica"

Jeszcze latem tego roku wydawało się, że Leonardo DiCaprio (48 l.) się zmienił. Spotykał się wtedy z Camillą Morrone (25 l.) już od czterech lat. Jak na gwiazdora "Titanica" była to cała wieczność. Lecz plotki głoszą przecież, że Leo nie randkuje z nikim powyżej 25. roku życia. Nie było końca żartom o 25-tych urodzinach Camilli, aż wykrakano i DiCarpio rozstał się z modelką. Potem przez krótki czas spotykał się z Gigi Hadid. Modelka miała aż 27 lat! Nie dziwota, że ten mezalians nie przetrwał. Leo wrócił do swoich starych zwyczajów i przygruchał sobie jeszcze młodszą piękność - oczywiście znowu modelkę. Gwiazdora widuje się teraz z piękną Victorią Lamas (23 l.)! Para była widziana w ekskluzywnym klubie w Los Angeles. Gigi Hadid to już zdecydowanie przeszłość.

Kim jest Victoria Lamas? To nowa dziewczyna Leonardo DiCaprio

Kim jest Victoria Lamas, nowa dziewczyna Leonardo DiCaprio? To modelka, która próbuje również sił w aktorstwie. Na razie zagrała w sześciu krótkich produkcjach, ale na pewno ma apetyt na więcej. Bez wątpienia związek z taką gwiazdą jej w tym pomoże. Jak zauważają zachodnie media, 23-latka urodziła się dwa lata po premierze "Titanica", który zrobił gwiazdę z DiCaprio! Ale oczywiście dla aktora nie jest to żadna wada, wręcz przeciwnie - teraz taka cecha będzie już dla niego warunkiem rzucenia choćby jednego spojrzenia na którąś z kolei wybrankę losu.

