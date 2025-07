Pamiętacie Tatu? Nie zgadniesz, jak wyglądają! To nie koniec zmian

Lena i Julia z zespołu Tatu pokazały nowe zdjęcie. Trudno poznać je po latach! Do tego już się nie całują

Słynny niegdyś zespół Tatu, a właściwie t.A.T.u.,wrócił na początku lipca! Od czasu "Nas nie dogoniat" minęło ponad dwadzieścia lat, w międzyczasie dziewczyny zdążyły zespół rozwiązać, ale ostatnio znów koncertują. Jednak jak czytamy na stronie Tatu media, wprowadziły zupełnie nowe zasady na scenie. Nie będzie żadnych prowokacji - za czasów swojej świetności Tatu udawały zakochaną parę w szkolnych mundurkach, ale teraz to już przeszłość. "Artystki odmówiły pocałunków, uścisków i flirtowania na scenie. Decyzja ta jest podyktowana przestrzeganiem rosyjskiego prawa. Występy będą teraz odbywać się z kategorią wiekową „10+”. Według kanału Telegram Mash, piosenkarki są gotowe przestrzegać tych ograniczeń w umowach i płacić grzywny za ich naruszenie" - podaje Tatu Media.

Historia zespołu Tatu z Rosji. Skandale i nagłe zwroty akcji

"Nas nie dogoniat" - ten przebój ćwierć wieku temu znali wszyscy. A tym, co zwracało uwagę na rosyjski zespół Tatu, był przede wszystkim ich wizerunek. Lena Katina, wówczas 16-letnia i o rok starsza Julia Wołkowa całowały się w teledyskach i na scenie, trzymały się za ręce i chodziły w szkolnych mundurkach. Wyglądało na to, że są nieletnimi lesbijkami i właśnie to przyniosło im międzynarodową sławę, podobnie jak kolejne hity: "All the Things She Said" czy "All About Us". Ale w międzyczasie oczywiście okazało się, że to wszystko tylko przedstawienie obliczone na wzbudzenie zainteresowania i wywołanie skandalu, a Lena i Julia tak naprawdę nie pałają do siebie uczuciem. Mało tego! Julia jako 19-latka urodziła dziecko żonatemu ochroniarzowi zespołu. Dalsze koleje losu dziewczyn były równie burzliwe... Julia od razu po urodzeniu dziecka zerwała kontakt z ochroniarzem-karateką, a w 2007 roku potajemnie wzięła ślub z biznesmenem Pawłem Jasinowem. Ślub odbył się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Julia musiała z jego powodu... przejść na islam. Małżeństwo przetrwało trzy lata. W 2017 roku Julia wróciła do wiary prawosławnej. Zasłynęła też potępieniem... homoseksualistów, chociaż tylko mężczyzn. Powiedziała, że lesbijki to całkiem co innego, ale mężczyzna gej nie jest prawdziwym mężczyzną. Tymczasem Lena w 2013 roku wyszła za słoweńskiego muzyka rockowego Sashę Kuzmanovicia. Dwa lata później urodziła syna Aleksandra. Lena i Sasha rozwiedli się w 2019 roku.

