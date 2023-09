i Autor: AP

Pancerny pociąg do Rosji - żywe homary, modelki-konduktorki, skrzynki z winem

We wtorek do Rosji przybył przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un. Na gościnne występy u Putina przyjechał legendarnym, pancernym, zielonym pociągiem, który z zewnątrz wygląda niepozornie i niechlujnie, ale jego wnętrze robi podobno spore wrażenie. Obsługują go wyłącznie piękne kobiety, a zanim zbliży się do jakiejś stacji, wyłącza się zasilanie elektryczne na sąsiednich torach.