Panna młoda powiedziała "nie" podczas ślubu! To szok, co stało się później

Panna młoda niespodziewanie powiedziała "nie" podczas ślubu! Konsekwencje mogą szokować

Afery ślubne, skandale podczas wesela, uciekające panny młode to częste tematy popularnych internetowych dyskusji i filmików, które stają się memami. Teraz nadeszła kolej na ślubny skandal, jakich mało! Szokujące wydarzenia rozegrały się w Wenezueli, a film pokazujący je ukazał się na TikToku. Nagranie miało być uroczą, słodką pamiątką z dnia ślubu a wyszedł... internetowy hit. Kiedy podczas ślubu cywilnego zapytano państwa młodych, czy chcą zawrzeć małżeństwo, pan młody odrzekł "tak", a panna młoda niespodziewanie powiedziała "nie". Po chwili zaśmiała się i dodała "tak". Aż trudno uwierzyć, co działo się później!

"Przeprosiny nic nie dadzą. Niestety dziś nie będzie uroczystości"

Jak się okazało, urzędnik udzielający parze ślubu cywilnego podszedł do sprawy śmiertelnie poważnie. „Nie można żartować” - powiedział i... oddał młodej parze obrączki. "Przeprosiny nic nie dadzą. Niestety dziś nie będzie uroczystości. Proszę iść do sekretariatu i ustalić inny termin" – powiedział urzędnik, powołując się na przepisy, które głoszą, że jeśli którą ze stron powie "nie", to ze ślubu nici. Film ma miliony wyświetleń i wiele komentarzy. Jedni są zdania, że urzędnik przesadził, inni gromią niepoważną pannę młodą!

