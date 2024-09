Panna młoda wyrzuciła z wesela 25 gości! Padły słowa o satanizmie

Niedźwiedź wtargnął do szkoły! Uczniowie uciekli, on poszedł do stołówki

Panna młoda wywołała oburzenie swoim "szatańskim" pomysłem na ślub. 25 osób wyrzuconych ze ślubu i wesela!

Awantury na weselach, ślubne skandale, kaprysy panny młodej - to wszystko staje się często hitem mediów społecznościowych i internetowych forów pełnych intymnych wyznań. Wydatki na ślub także wywołują burzliwe dyskusje. Ostatnio na przykład było głośno o synu najbogatszego człowieka w Indiach, który wydał na ślub i wesele z dziedziczką firmy farmaceutycznej aż 1,3 miliarda złotych. Najnowsza ślubna afera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Panna młoda najpierw wyrzuciła gromadę gości z wesela i ślubu, a potem zwierzyła się gorzko na Reddicie! Co napisała? O co tym razem poszło? Awantura ślubna wybuchła, gdy niemal w ostatniej chwili przed uroczystością krewni i znajomi zaczęli krytykować nietypową suknię ślubną i fryzurę panny młodej oraz niecodzienną stylizację całej imprezy. Dlaczego?

Panna młoda chciała wystylizować się na zwłoki i podać czarny tort. "Można zrozumieć frustrację, gdy ludzie próbują narzucić swoje przekonania w ostatniej chwili”

Cóż, rzeczywiście ten pomysł na ślub i wesele mógł zaskoczyć. Państwo młodzi postanowili bowiem wystylizować imprezę na Halloween. Panna młoda naszykowała sobie niebieską suknię i zaplanowała fryzurę mające upodobnić ją do... zwłok. Tort miał być czarny i zdobny w czaszki, zamiast gołąbków i serduszek goście mieli natknąć się w sali weselnej na szkielety i zjawy. Śmieszne? Nie dla każdego. Jak wyznała panna młoda, matka i ciotka, choć od dwóch lat wiedziały, co się święci, w końcu powiedziały, by zmienić pomysł na imprezę, nazwały go nawet szatańskim! Panna młoda wściekła się i wysłała odwołanie zaproszeń nie tylko do nich, ale też do siostry, która miała być druhną i do ponad dwudziestu innych osób. „Spędziłaś dwa lata planując swój ślub i to jest twój wyjątkowy dzień. Można zrozumieć frustrację, gdy ludzie próbują narzucić swoje przekonania w ostatniej chwili” - piszą komentujący. „Świetnie się baw z gośćmi, którzy nie są chamami” – dodała inna osoba. Co myślisz o takiej stylizacji na ślub i wesele? Głosuj w naszej sondzie!

Sonda Co myślisz o takiej mrocznej stylizacji na ślub i wesele? Okropna! Świetna!

I was bullied by my wedding guests — here’s why I uninvited 25 of them just 6 weeks before the ceremony https://t.co/Z53DebqrbH pic.twitter.com/UsiIhYkE0J— New York Post (@nypost) September 23, 2024

