Papież Franciszek był prorokiem? "Na jego pogrzebie to wołanie nie cichnie"

Pogrzeb papieża Franciszka odbył się dziś, 26 kwietnia. Trumna z ciałem Ojca Świętego została przetransportowana z bazyliki św. Piotra w Watykanie do rzymskiej bazyliki Matki Boskiej Większej. Tam w bocznej nawie sam papież wybrał sobie miejsce wiecznego spoczynku. Trwają podsumowania pontyfikatu Franciszka. "Prorokiem naszych czasów" nazwał go szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i portalu Vatican News ks. Paweł Rytel-Andrianik. W rozmowie z PAP mówił, że zmarły 21 kwietnia i pochowany dziś w Rzymie Ojciec Święty podkreślał konieczność braterstwa wszystkich ludzi i znajdował czas dla ubogich. "Papież przez cały czas otaczał szczególną troską ubogich, uchodźców i potrzebujących. W dniu ostatniego pożegnania papieża to właśnie oni – bezdomni i najubożsi – zostali wyróżnieni: tylko oni mieli przywilej pożegnać Franciszka przed Bazyliką Matki Bożej Większej, bezpośrednio przed złożeniem do grobu. W ten sposób ewangeliczne słowa o 'ostatnich, którzy staną się pierwszymi' urzeczywistnił się podczas pogrzebu papieża oddanego najuboższym" - powiedział duchowny.

"Obecność liderów różnych wyznań odzwierciedla ekumeniczne zaangażowanie Papieża"

"Najwięcej o tym, jak to widział, znajdziemy w jego encyklice Fratelli tutti. Znamienne, że pogrzeb zgromadził ludzi z różnych środowiska i krajów, przedstawicieli różnych religii" - stwierdził ks. Rytel-Andrianik. "Żydzi, muzułmanie, buddyści, hinduiści, przedstawiciele sikhizmu, zaratusztrianizmu i dżinizmu oraz innych religii żegnali papieża Franciszka. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział wiele reprezentacji kościołów chrześcijańskich z całego świata. Obecność liderów różnych wyznań odzwierciedla ekumeniczne zaangażowanie Papieża" - ocenił duchowny w rozmowie z PAP. Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że w pogrzebie papieża wzięło udział 70 prezydentów i premierów oraz 12 koronowanych głów. "To są ludzie, którzy mają realny, polityczny wpływ na świat. Na jego pogrzebie to wołanie o pokój nie cichnie, nie umiera" - mówił duchowny.

