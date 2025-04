Papież Franciszek nie żyje. Długie lata zmagał się z problemami zdrowotnymi. Na co chorował i zmarł Ojciec Święty?

Papież Franciszek nie żyje. Odszedł do Domu Ojca w drugi dzień świąt Wielkanocy

89 lat, nieustający ból i zmaganie z chorobami — zdrowie papieża Franciszka przez ostatnią dekadę budziło niepokój zarówno Watykanu, jak i całego świata. Ojciec Święty, mimo pogody ducha i niesłabnącej duchowej siły, przez wiele lat toczył walkę z wieloma schorzeniami. Zmarł po długiej hospitalizacji, a jego odejście było poprzedzone tygodniami pogarszającego się stanu zdrowia. Z czym mierzył się papież senior Kościoła katolickiego?

Układ oddechowy pod presją – konsekwencje sprzed dekad

Już jako młody człowiek Jorge Mario Bergoglio zmagał się z ciężką chorobą płuc. W wieku 21 lat przebył zapalenie opłucnej, które wymagało chirurgicznego usunięcia części jednego z płuc. Choć przez lata pozostawał w dobrej formie oddechowej, starość przyniosła nawrót problemów.

Od 2023 roku papież często zmagał się z infekcjami dróg oddechowych. W 2025 roku jego stan zdrowia pogorszył się dramatycznie — zdiagnozowano infekcję polimikrobiologiczną (złożoną, wywołaną przez wiele szczepów bakterii), rozwijającą się na podłożu rozstrzenia oskrzeli oraz astmatycznego zapalenia. Konieczne było zastosowanie agresywnej antybiotykoterapii oraz kortykosteroidów. Choroba przeszła w obustronne zapalenie płuc, co znacznie obciążyło organizm papieża.

Niewydolność nerek – cicha choroba wieku starczego

W lutym 2025 roku Watykan poinformował, że papież Franciszek cierpi także na niewydolność nerek, początkowo łagodną, lecz postępującą. Jak podaje Poradnik Zdrowie, choroba ta może przez długi czas przebiegać bezobjawowo, ale u osób w podeszłym wieku w połączeniu z innymi schorzeniami (tzw. wielochorobowość) znacząco podnosi ryzyko powikłań i zgonu. W przypadku papieża była ona dodatkowym obciążeniem w okresie intensywnej walki z infekcją płucną.

Problemy jelitowe i operacje jamy brzusznej

W 2021 roku papież przeszedł poważną operację — usunięto mu 33 centymetry okrężnicy z powodu zapalenia uchyłków. Choroba ta, często występująca u osób starszych, prowadzi do silnych bólów brzucha i może skutkować niedrożnością jelit, stanem potencjalnie zagrażającym życiu.

Późniejsze lata przyniosły kolejne interwencje chirurgiczne w obrębie jamy brzusznej — m.in. usunięcie przepukliny i nieujawnione w pełni zabiegi wykonane w czerwcu 2023 roku. Te operacje zwiększyły ryzyko zrostów, powikłań pooperacyjnych i problemów trawiennych.

Zespół kruchości i schorzenia narządu ruchu

Od 2020 roku coraz bardziej widoczne były u papieża problemy z poruszaniem się. Diagnoza: m.in. zapalenie kaletki przedrzepkowej (potocznie zwanej „chorobą zakonnic”), rwa kulszowa, neuropatie obwodowe, a także nadwyrężenia więzadeł i złamania kości.

Starzejący się organizm Ojca Świętego nie był w stanie regenerować się jak dawniej. Konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim, ograniczona mobilność i przewlekły ból wpłynęły również na otyłość brzuszną, co z kolei sprzyjało stłuszczeniu wątroby.

Papież Franciszek był klasycznym przypadkiem pacjenta w wieku podeszłym cierpiącego na zespół słabości (frailty syndrome) — stan, w którym organizm przestaje efektywnie radzić sobie z codziennymi obciążeniami. Zmuszony do przyjmowania licznych leków (na serce, nerki, stawy, ból), narażony był na kaskadę lekową, czyli niekorzystne interakcje między różnymi środkami farmakologicznymi, co mogło przyczyniać się do dalszego pogorszenia stanu zdrowia.

Zdrowie psychiczne i emocjonalne – nieoczywisty aspekt choroby

Choć papież wielokrotnie podkreślał, że nie stosuje leków uspokajających, od lat mówiło się o epizodach depresyjnych i emocjonalnym zmęczeniu. W 2015 roku spekulowano o guzie mózgu, czemu Franciszek publicznie zaprzeczył. Faktem jednak jest, że depresja u osób starszych często towarzyszy schorzeniom somatycznym i może negatywnie wpływać na rokowania zdrowotne.

Papież Franciszek – świadek cierpienia i wiary

Śmierć papieża Franciszka zamyka historię pontyfikatu naznaczonego nie tylko duchowym przewodnictwem, ale także codzienną walką z chorobami, bólem i ograniczeniami ciała. Jego zdrowie w ostatnich latach to modelowy przykład wielochorobowości u seniora: współwystępowanie chorób płuc, nerek, jelit i narządu ruchu, komplikowanych przez wiek i konieczność przewlekłego leczenia.

Dla świata medycyny przypadek papieża to lekcja z zakresu geriatria, chorób przewlekłych i opieki paliatywnej. Dla wiernych — świadectwo niezłomnej wiary, godności w cierpieniu i odwagi w obliczu przemijania.

Źródło: Poradnik Zdrowie, "La Repubblica", Watykańskie Biuro Prasowe