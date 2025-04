To z tego powodu?

Papież Franciszek nigdy nie był z pielgrzymką w rodzinnej Argentynie. Ludzie mówią, że to nie przypadek!

Po śmierci papieża Franciszka w Argentynie odżyły pytania o to, dlaczego nigdy nie odwiedził swojej ojczyzny od czasu wyboru na Stolicę Piotrową w 2013 roku. Mimo upływu lat i zaproszeń od kolejnych prezydentów, Franciszek nie zdecydował się na powrót do kraju, który tak bardzo kochał. Co powstrzymywało go przed ponownym zobaczeniem się z rodakami?