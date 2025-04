To on jako ostatni rozmawiał z papieżem Franciszkiem!? Teraz opublikował wzruszający wpis

Nie żyje papież Franciszek. Polak "czarnym koniem" konklawe? Tak nazywa go włoska prasa [RELACJA NA ŻYWO]

Światowe delegacje szykują się do Watykanu, by pożegnać zmarłego papieża Franciszka. Ekspert protokołu dyplomatycznego, dr Janusz Sibora, w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) podkreślił, że na pogrzebie można spodziewać się przywódców państw z całego globu. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na sobotę, a ich charakter ma odzwierciedlać skromny styl pontyfikatu papieża Franciszka.

Kto przybędzie na pogrzeb papieża Franciszka? Polskie władze potwierdzają obecność

Dr Sibora, historyk i badacz dziejów dyplomacji, zwrócił uwagę, że papież Franciszek był nie tylko głową Stolicy Apostolskiej, ale i suwerennego państwa Watykanu. „Przed uroczystościami pogrzebowymi trzeba zorganizować całą logistykę przyjazdu głów państw czy wielkich tego świata, którzy chcą pożegnać zmarłego papieża” – powiedział ekspert.

Polskę na pogrzebie będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda, co potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Wojciech Kolarski. Dr Sibora przypomniał, że w 2023 roku w pogrzebie papieża emeryta Benedykta XVI uczestniczyli prezydent Duda oraz ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

Dla kogo "przywilej bieli"?

Ekspert spodziewa się obecności m.in. prezydentów Niemiec i Francji, a także królów Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. „W przypadku Szwecji czy Norwegii na uroczystość mogą przybyć następcy tronu” – dodał. Wybranym katolickim monarchom przysługuje tzw. przywilej bieli, pozwalający na założenie białego stroju żałobnego - w tym gronie są:

królowa Hiszpanii;

królowa Belgii;

księżne: Monako, Neapolu i Luksemburga.

Warto podkreślić, że powyższe osoby mogą, ale nie muszą korzystać z tego przywileju.

Skromność ponad przepych. Jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka?

Dr Sibora przypomniał, że papież Franciszek od początku swojego pontyfikatu podkreślał skromność i prostotę. „

- Franciszek prezentował Kościół ubogich, Kościół tych, którzy są wyeliminowani nie tylko geograficznie, ale też społecznie. On swoją posługę widział zupełnie inaczej – stwierdził.

Ceremoniał pogrzebowy ma być odzwierciedleniem tego podejścia. „

- O ile jego poprzednik papież Benedykt XVI przykładał duże znaczenie do ceremoniału i liturgii, o tyle papież Franciszek traktował to zupełnie inaczej. Ograniczał to – dodał dr Sibora.

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Uroczystości pogrzebowe Franciszka rozpoczną się w sobotę na placu Świętego Piotra w Watykanie o godz. 10.00.

Papież Franciszek nie chciał spocząć w Grotach Watykańskich. Zaskakująca decyzja

Dr Sibora zwrócił uwagę na fakt, że papież Franciszek, jako pierwszy od ponad 120 lat, zdecydował, że nie zostanie pochowany w Grotach Watykańskich. „Zażyczył sobie skromnego miejsca pochowania w ziemi” – powiedział ekspert. Na płycie nagrobnej ma być wyryte jedynie imię „Franciscus”.

Papież pragnął być postrzegany jako „zwykły chrześcijanin, a nie człowiek władzy”. Zgodnie z jego wolą, grób zostanie przygotowany w niszy w nawie bocznej bazyliki Matki Bożej Większej, którą Franciszek odwiedzał regularnie podczas swojego pontyfikatu.