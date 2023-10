Papież Franciszek ostro się wkurzył. Poszło o kasę. "Kościół to nie supermarket"

Takich słów ze strony papieża Franciszka chyba nikt się nie spodziewał. Powszechnie bowiem wiadomo, że za każdy udzielony sakrament duchowni kasują "co łaska". Czasem jednak mają stałe stawki, a nawet cenniki. I przez te właśnie cenniki papież tak bardzo się zdenerwował. "Kiedy kapłani przesadzają w posłudze i źle traktują Lud Boży, oszpecają oblicze Kościoła, niszczą je zachowaniami w duchu macho i dyktatorskimi" - powiedział w środę podczas trwającego w Watykanie synodu biskupów. Dla niego "to bolesne, że w niektórych biurach parafialnych znajdują się cenniki usług sakramentalnych niczym w supermarkecie".

Papież uderza w "modnych" duchownych

Oberwało się też księżom-strojnisiom. "To jest bardzo smutne i skandaliczne; wystarczy pójść do kościelnych zakładów krawieckich w Rzymie, gdzie można zobaczyć młodych księży przymierzających sutanny i kapelusze, alby i koronkowe szaty. Dosyć. To jest naprawdę skandal" - cytuje papieża PAP. "Klerykalizm jest biczem, plagą, jest formą światowości, która kala i niszczy oblicze Kościoła. Albo Kościół jest wiernym ludem Bożym w drodze, świętym i grzesznym, albo staje się firmą do spraw różnych usług, a kiedy duszpasterze wybierają tę drugą drogę, Kościół staje się supermarketem zbawienia, a księża - zwykłymi pracownikami międzynarodowego koncernu".

Papież: "Mówimy o książętach Kościoła"

Na tym papież nie zakończył swojego ostrego wywodu. "A lud Boży, święty, wierny lud Boży idzie naprzód z cierpliwością i pokorą znosząc pogardę, złe traktowanie i marginalizację zinstytucjonalizowanego klerykalizmu. Z jaką naturalnością mówimy o książętach Kościoła lub o awansach biskupów na drodze kariery. To okropności świata, światowość, która znęca się nad świętym i wiernym ludem Bożym".

