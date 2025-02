Papież Franciszek po kryzysie oddechowym. Przechodzi pilne badania

Co dalej?

Według informacji przekazanych przez Watykan, poranne badania miały na celu ocenę stanu zdrowia papieża oraz ewentualne podjęcie dalszych kroków medycznych. Wyniki badań mają zostać opublikowane w wieczornym biuletynie medycznym, który ma rozwiać część wątpliwości dotyczących kondycji Franciszka.

Brak intubacji, ale konieczne wsparcie tlenowe

Mimo poważnych trudności oddechowych, które wymagały wcześniejszej transfuzji krwi, papież Franciszek nie został zaintubowany. Watykańskie źródła podkreślają, że Ojciec Święty wciąż jest w stanie samodzielnie oddychać, choć podawany przez nos tlen znacząco poprawia komfort jego funkcjonowanie. Równocześnie podkreślono, że nie było konieczności wykonania kolejnej transfuzji, co może świadczyć o pewnej stabilizacji jego stanu.

Czy papież Franciszek abdykuje? Tajemniczy list i spekulacje o rezygnacji

Franciszek spożywa posiłki w normalny sposób, co Watykan uznaje za pozytywny znak. Papież nie przyjmuje wizyt i ogranicza swoją aktywność do minimum, dostosowując się do zaleceń lekarzy.

Niepokój wiernych i spekulacje o przyszłości pontyfikatu

Stan zdrowia papieża od dłuższego czasu budzi niepokój wśród wiernych i duchowieństwa na całym świecie. W ostatnich miesiącach Franciszek kilkukrotnie zmagał się z problemami zdrowotnymi, a jego ostatnia hospitalizacja wzbudziła spekulacje na temat przyszłości jego pontyfikatu. Watykan nie odniósł się bezpośrednio do tych domysłów, lecz zapewnia, że papież jest pod stałą opieką lekarzy i pozostaje świadomy sytuacji.

Nie brakuje głosów, że obecny stan Franciszka może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące jego roli. Papież, który wcześniej nie wykluczał możliwości rezygnacji w przypadku poważnego pogorszenia zdrowia, na razie nie odniósł się do tej kwestii. W jego otoczeniu nie brakuje jednak głosów podkreślających, że jest to czas próby zarówno dla niego, jak i dla całego Kościoła katolickiego.

Czekając na oficjalny komunikat Watykanu

Kolejne informacje dotyczące stanu zdrowia papieża Franciszka mają zostać podane w oficjalnym biuletynie medycznym Watykanu w niedzielny wieczór, 23 lutego. Wierni i obserwatorzy życia Stolicy Apostolskiej czekają na nowe doniesienia, które mogą rzucić światło na dalsze kroki w opiece nad papieżem oraz na to, jak długo może potrwać jego powrót do zdrowia.

Poniżej wzruszająca galeria: Świat modli się za papieża Franciszka.

