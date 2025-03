Papież Franciszek przerywa milczenie. Mówi o tym, co ukryte!

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Papież Franciszek ogłosił swoje przesłanie ze szpitalnego łóżka. "Czuję w sercu 'błogosławieństwo', które jest ukryte w kruchości. Jakbym był 'niesiony' przez ludzi"

Papież Franciszek nadal przebywa w rzymskiej klinice Gemelli. Lekarze nie mówią o już o krytycznym stanie Ojca Świętego, tylko o stabilnym, jednak w ich słowach nadal jest wiele ostrożności. "Stan kliniczny Ojca Świętego także dziś był stabilny. Papież nie potrzebował nieinwazyjnej mechanicznej wentylacji, ale wyłącznie tlenoterapii o wysokim przepływie" - przekazano w codziennym wieczornym komunikacie Watykanu. Jak dodano, papież nie ma gorączki, ale "biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego", nie sposób na razie przesądzić o tym, co będzie w przyszłości ze zdrowiem papieża. Tymczasem Franciszek opublikował swoje przesłanie dla świata ze szpitalnego łóżka! Mówił o cierpieniu, kruchości i pokoju, a także o tym, co ukryte. Było to przemówienie na Anioł Pański, które Franciszek wygłaszałby osobiście, gdyby nie choroba, w takim jednak przypadku na pewno byłoby ono inne. Ze szpitala Ojciec Święty miał bardzo osobiste przesłanie.

"Dziękuję Bogu za to, że dał mi możliwość współodczuwania ciałem i duchem stanu tak wielu chorych i cierpiących ludzi"

"Stąd wojna wydaje się jeszcze bardziej absurdalna" — powiedział, wzywając do modlitwy za „udręczoną Ukrainę, Palestynę, Izrael, Liban, Mjanmę, Sudan i Kiwu”. Wyraził wdzięczność lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia. "Czuję całą waszą miłość i bliskość, a w tym szczególnym czasie czuję się, jakbym był „niesiony” i wspierany przez wszystkich ludzi. Dziękuję wam wszystkim!" - ogłosił papież. "Czuję w sercu 'błogosławieństwo', które jest ukryte w kruchości, ponieważ właśnie w takich momentach uczymy się jeszcze bardziej ufać Panu; jednocześnie dziękuję Bogu za to, że dał mi możliwość współodczuwania ciałem i duchem stanu tak wielu chorych i cierpiących ludzi". Franciszek mówił też o osądzaniu bliźnich i napominaniu ich, nawołując, by "braterskie upomnienie" było prawdziwą cnotą. „Bo jeśli nie jest braterskie, nie jest upomnieniem!” – dodał. Wezwał do refleksji na temat własnego życia: „Jak patrzę na innych ludzi, którzy są moimi braćmi i siostrami? I jak czuję się postrzegany przez innych? Czy moje słowa mają dobry smak, czy są przesiąknięte goryczą i próżnością?”

Autor:

Sonda Jak oceniasz pontyfikat papieża Franciszka? Dobrze Źle Niektóre rzeczy były dobre, inne nie

From Rome's Gemelli hospital, the Pope thanks the faithful for their closeness in his moment of "frailty" and urges them to continue praying for peace in the world.https://t.co/MFlGCpdRRF pic.twitter.com/RhmjktV9qd— Vatican News (@VaticanNews) March 2, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Bez wstydu zacznij luty! Zaliczamy od 5/10 Pytanie 1 z 10 Ile dzielników ma liczba 120? 8 12 16 Następne pytanie