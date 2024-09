Papież Franciszek zaczął mówić o powodzi w Polsce. Ma jeden apel

"Zbliżamy się do niewyobrażalnego, beczka prochu pochłonie świat". Złowieszcze słowa szefa ONZ

Co miał na myśli?

Diler gwiazd ujawnia, co działo się na imprezach u Diddy'ego! "Dwóch raperów..."

Polak oświadczał się ukochanej w Grecji, gdy stało się TO! Wideo hitem sieci

Musisz to zobaczyć!

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej mówił o powodzi w Polsce. Miał ważny apel do Polaków

Polska długo jeszcze będzie zmagać się ze skutkami wielkiej powodzi, która wciąż przetacza się przez nasz kraj. Dolny Śląsk i Opolszczyzna liczą straty i sprzątają, województwo lubuskie nadal walczy o utrzymanie zabezpieczeń powodziowych na Odrze czy Bobrze. Dramatyczne doniesienia o kataklizmie w Polsce dotarły do Watykanu. Dziś, 25 września podczas audiencji generalnej w Watykanie Ojciec Święty zwrócił się bezpośrednio do Polaków, mówiąc o kataklizmie. "Z serca wam błogosławię!" - mówił papież Franciszek, który pojawił się na audiencji, chociaż jeszcze dwa dni temu odwoływał spotkania z powodu choroby. Miał też jeden apel związany z powodzią, ale również z wojną na Ukrainie. "W obliczu tragedii wojny na Ukrainie i powodzi, która spustoszyła waszą ojczyznę, nie dajcie się zwyciężyć egoizmowi i obojętności, tylko – z Bożą pomocą – solidarnie wspierajcie cierpiących i potrzebujących, którzy często nie widzą nadziei" - powiedział papież Franciszek podczas spotkania na placu Świętego Piotra do polskich pielgrzymów.

Ogromne szkody wywołane powodzią. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sytuacja wymaga zmian w prawie i nowych ustaw

W samym tylko najbardziej zniszczonym przez powódź województwie dolnośląskim wstępne szacunki mówią o prawie 4 miliardach złotych strat wywołanych przez powódź! Konkretnie o 3 mld 832 mln 623 tys. zł. Stanem klęski żywiołowej objętych jest w tym regionie 749 miejscowości i 2 mln 390 tys. osób; a liczba konkretnie poszkodowanych przez kataklizm w dolnośląskim wynosi 57 tys. osób. Uszkodzonych zostało ponad 11,5 tys. budynków, w tym ponad 6 tys. budynków gospodarczych oraz 724 obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, przedszkola, budynki administracji, mosty i drogi, obiekty sportowe. Najbardziej poszkodowana jest Jelenia Góra, tam straty wynoszą 750 milionów złotych. Województwo opolskie szacuje swoje straty na 388 mln zł, ale to zapewne wierzchołek góry lodowej, bo nie ma nadal dokładnych danych z najbardziej poszkodowanych miejscowości: Głuchołazów, Nysy i Lewina Brzeskiego. W Małopolsce straty wynoszą 88 milionów złotych, wojewoda lubuski ocenił, że jeszcze za wcześnie na szacowanie strat, podobnie śląski. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sytuacja wymaga zmian w prawie i nowych ustaw.

Sonda Czy pomożesz jakoś ofiarom powodzi? Tak, wpłacę na zbiórkę Tak, dam ubrania i być może coś kupię Nie, ale udostępnię zbiórki Nie zamierzam pomagać

„Solidarnie wspierajcie cierpiących i potrzebujących, którzy często nie widzą nadziei” - powiedział Franciszek do Polaków, podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.https://t.co/6Rzo0oRIPP— niedziela_pl (@niedziela_pl) September 25, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już przy trzecim pytaniu zwątpisz w komplet punktów Pytanie 1 z 10 Największą wyspą świata jest: Borneo Madagaskar Grenlandia Dalej