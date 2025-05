Papież Leon XIV apeluje o pomoc dla Strefy Gazy. "Rozdzierającą cenę płacą dzieci"

Diagnoza Joe Bidena to nie tylko kwestia medyczna. Opinia lekarki: „Wyparcie to zła strategia”

Pierwsza audiencja papieża. Apeluje o pomoc humanitarną

To była pierwsza audiencja generalna papieża Leona XIV. W czasie spotkania z tysiącami wiernych z całego świata na placu Świętego Piotra nowy papież powiedział: "Coraz bardziej niepokojąca i bolesna jest sytuacja w Strefie Gazy. Ponawiam mój żarliwy pokój o to, by umożliwić dostarczenie godnej pomocy humanitarnej i położyć kres działaniom zbrojnym, których przejmującą cenę płacą dzieci, ludzie starsi i chorzy. W świecie podzielonym i zranionym przez nienawiść i wojnę jesteśmy wezwani do tego, by siać nadzieję i budować pokój". Pod koniec audiencji wspomniał też papieża Franciszka, który zmarł dokładnie przed miesiącem.

Pomoc dla 15 tys. cywilów w Strefie Gazy

Również w środę (21 maja) oficjalna agencja prasowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich WAM przekazała, że ZEA zawarły z Izraelem porozumienie umożliwiające wysłanie pilnej pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Szef dyplomacji ZEA Mohammed bin Zajed Al-Nahjan "przeprowadził rozmowę telefoniczną z izraelskim ministrem spraw zagranicznych Gideonem Saarem, co doprowadziło do porozumienia pozwalającego dostarczyć pilną pomoc humanitarną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - poinformowano. "Pomoc ta zaspokoi "na pierwszym etapie potrzeby żywnościowe około 15 tys. cywilów w Strefie Gazy".

PAP przypomina, że premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił w nocy z niedzieli na poniedziałek natychmiastowe przywrócenie zablokowanych od początku marca dostaw pomocy humanitarnej do całej Strefy Gazy. Izrael dostarczy "ludności podstawowe ilości jedzenia, by zapobiec rozwojowi głodu w Strefie Gazy", ponieważ taki kryzys "mógłby zagrozić dalszym działaniom na rzecz pokonania Hamasu" - głosi oświadczenie.

