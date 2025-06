i Autor: AP Photo

"Zachęcam was"

Papież Leon XIV pozdrowił Polaków. Poprosił, abyśmy w czerwcu to celebrowali

Piotr Margielewski Ks. Marek Weresa - Vatican News 11:27

Nie jest wielką tajemnicą, że Polacy są częstymi pielgrzymami w Watykanie. Jak się okazuje (choć jednocześnie nie jest to zanadto wielkim zaskoczeniem), pamięta o nich również nowy papież Leon XIV. Głowa Kościoła w najnowszych, specjalnych pozdrowieniach do Polaków wskazał na bardzo ważną rolę nabożeństw czerwcowych. Mamy pełną treść papieskiego pozdrowienia skierowanego do wiernych pochodzących z naszego kraju.