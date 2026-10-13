Papież Leon XIV w szpitalu z guzem płuca! Podano ważną datę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-13 7:30

Papież Leon XIV we wtorek, 13 października, trafi do rzymskiej Polikliniki Gemelli, gdzie ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Jak informuje włoski dziennik „Il Messaggero”, w szpitalu wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wyniki badań papieża będą ukrywane pod specjalnymi kodami lub fałszywym nazwiskiem, aby nie dostały się w ręce hakerów. Całe piętro szpitala zostało odizolowane, a pobytu Leona XIV będą pilnować służby. Podano też pewną ważną datę.

Papież trafi do szpitala. Badania pod fałszywym nazwiskiem, specjalna ochrona

Papież ma guza płuca i pilnie trafi do szpitala na operację - ta wiadomość zaniepokoiła wiernych na całym świecie. Przekazał ją sam Leon XIV. Papież ma przyjechać do Polikliniki Gemelli dziś, we wtorek 13 października przed południem. Dokładna data operacji nie została jeszcze ogłoszona. Wiadomo jednak, że po zabiegu 71-letni Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień.

Jak podaje „Il Messaggero”, na przyjazd papieża przygotowano specjalny plan. Kontrolowane będą wejścia do szpitala, korytarze, oddziały oraz laboratoria. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę danych medycznych.

Badania papieża pod fałszywym nazwiskiem. Tajna operacja Ojca Świętego

Wyniki badań Leona XIV mają być zapisywane w szpitalnych systemach przy użyciu specjalnych kodów lub nieprawdziwego nazwiska. Ma to zapobiec kradzieży poufnych informacji przez cyberprzestępców.

Całe dziesiąte piętro Polikliniki Gemelli zostało odcięte od pozostałych części szpitala. Papież nie zamieszka jednak w apartamencie, z którego korzystali jego poprzednicy od czasów Jana Pawła II. Pomieszczenia są obecnie remontowane.

Wybrano dla niego inne miejsce, którego będą pilnować watykańscy żandarmi, włoska policja i ochrona szpitala. Wokół budynku pojawią się dodatkowe patrole wyposażone między innymi w drony.

Watykan odwołuje audiencje papieża. Podano datę

W związku z pobytem Leona XIV w szpitalu odwołano wszystkie audiencje do 20 października. Zaplanowaną na środę mszę odprawi zamiast niego kardynał Luis Antonio Tagle.

Papież poinformował w niedzielę, że lekarze wykryli u niego guzek na płucu we wczesnej fazie i zalecili operację.

Niewykluczone, że szybki termin zabiegu ma związek z planowaną na 6 listopada podróżą do Ameryki Południowej. Leon XIV zamierza odwiedzić Urugwaj, Argentynę i Peru.

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