Papież spotkał się z wiceprezydentem USA. Krótkie, ale symboliczne spotkanie w Watykanie

Słuchał go tłum ludzi

Informacja o spotkaniu została przekazana mediom niespodziewanie. Jeszcze dzień wcześniej nie było pewne, czy dojdzie do rozmowy między Ojcem Świętym a przedstawicielem amerykańskich władz. W sobotę J.D. Vance został przyjęty przez watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina – spotkanie to było szeroko komentowane jako możliwe preludium do bezpośredniego kontaktu z papieżem.

Krótkie, ale znaczące spotkanie

Według oficjalnego komunikatu Biura Prasowego Watykanu, spotkanie miało „charakter prywatny i trwało zaledwie kilka minut”. Zaznaczono jednak, że mimo swej kameralności miało ono charakter symboliczny i było „okazją do wzajemnego złożenia życzeń z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego”.

Obecność wiceprezydenta USA w Watykanie została zauważona i szeroko komentowana przez media katolickie. Portal Vatican News podkreślił: „Spotkanie w wielkanocną niedzielę miało wymiar duchowy i uprzejmościowy, ale jego rangę podnosi fakt, że odbyło się ono w samym sercu uroczystości liturgicznych Kościoła katolickiego”.

„Wzajemna życzliwość i gest wspólnoty”

W rozmowie z Vatican News ks. Marek Weresa z Watykanu zauważył:– Spotkanie trwało krótko, ale zostało przeprowadzone z wyraźną intencją okazania wzajemnej życzliwości. To był gest wspólnoty, który dobrze wpisuje się w kontekst wielkanocny. Pokazuje on, że Stolica Apostolska podtrzymuje dialog ze wszystkimi partnerami międzynarodowymi, niezależnie od zmian politycznych – wskazał duchowny.

Dodał też, że forma spotkania – krótka, kameralna, z dala od kamer – była zamierzona: – Ojciec Święty nadaje tego typu gestom znaczenie ponadprotokolarne. W takich chwilach ważniejsze są treści, niż forma. I z pewnością ten gest zostanie odnotowany także za oceanem – podkreślił ks. Weresa.

Kontekst polityczny i dyplomatyczny

Obecność amerykańskiego wiceprezydenta w Watykanie właśnie w czasie Wielkanocy nie jest przypadkowa – to czas szczególnie istotny w tradycji chrześcijańskiej, a także moment budowania i utrwalania relacji międzynarodowych opartych na wspólnych wartościach.

Wizyta Vance’a i jego rozmowy z watykańskimi oficjelami – zarówno z kardynałem Parolinem, jak i papieżem – interpretowane są jako kolejny krok w budowaniu komunikacji między administracją amerykańską a Stolicą Apostolską. Należy zaznaczyć, że to jedno z pierwszych spotkań tej rangi od czasu objęcia przez J.D. Vance’a funkcji wiceprezydenta USA.

Vatican News, PAP

