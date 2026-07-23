Pasażera wyssało przez okno z samolotu! Teraz wybuchł skandal

Pasażer został częściowo wyssany przez okno Boeinga. NTSB nie wyklucza problemów z wiekiem lub stanem samolotu

Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowała, że nie wyklucza, iż wiek lub stan techniczny samolotu mogły przyczynić się do groźnego incydentu na pokładzie Boeinga 737 należącego do linii Ryanair. Do zdarzenia doszło 10 lipca podczas lotu z greckich Salonik do Memmingen koło Monachium. Krótko po starcie pasażerowie usłyszeli głośny huk. Chwilę później jedna z szyb w samolocie pękła i wypadła. Najbardziej ucierpiał siedzący przy oknie 61-letni mężczyzna. Siła powietrza częściowo wyssała go z kabiny. Jego głowa i ramiona znalazły się na zewnątrz samolotu. Pozostali pasażerowie natychmiast ruszyli z pomocą i zdołali wciągnąć go z powrotem do środka. Pilot zdecydował o natychmiastowym zawróceniu maszyny na lotnisko w Salonikach. Po lądowaniu ranny pasażer został przewieziony do szpitala. Pozostałym osobom na pokładzie nic poważnego się nie stało.

Prezes Ryanaira Michael O'Leary powiedział, że wstępne ustalenia wskazują na „uszkodzenie spowodowane przez ciało obce”

Po incydencie rozpoczęło się śledztwo prowadzone przez NTSB. W poniedziałek prezes Ryanaira Michael O'Leary powiedział, że wstępne ustalenia wskazują na „uszkodzenie spowodowane przez ciało obce”. Zapewnił też, że zdarzenie nie miało związku z wiekiem samolotu ani jego stanem technicznym. Do tych słów odniosła się szefowa NTSB Jennifer Homendy. W liście do prezesa Ryanaira podkreśliła, że rada nie wydała żadnego takiego stanowiska. – NTSB nie wydała żadnego takiego orzeczenia – napisała Jennifer Homendy. Dodała również, że publiczne wypowiedzi prezesa Ryanaira naruszyły obowiązujące zasady dotyczące ujawniania informacji przez strony uczestniczące w dochodzeniu. NTSB zaznaczyła, że nadal analizuje wszystkie możliwe przyczyny zdarzenia. Śledczy nie wykluczają, że wpływ na pęknięcie okna mógł mieć wiek samolotu lub jego stan techniczny. Jednocześnie podkreślają, że dochodzenie wciąż trwa i na tym etapie nie można wskazać ostatecznej przyczyny incydentu.

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The U.S. National Transportation Safety Board (NTSB) has formally warned Ryanair CEO Michael O'Leary over public comments he made regarding the July 10 Malta Air Boeing 737 accident after takeoff from Thessaloniki, Greece.According to the NTSB, O'Leary stated during a July 20… pic.twitter.com/rqhtyBJ910— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 22, 2026