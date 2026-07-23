Polak ścigany po zabójstwie Luciany! Przed śmiercią wszczęła alarm

Argentyńska policja szuka Jana Korzenieckiego. Polak uciekł po śmierci kobiety

Służby w Argentynie prowadzą poszukiwania 45-letniego obywatela Polski, Jana Korzenieckiego, w związku ze śmiercią jego partnerki, Luciany Ojedy z miasta Cordoba. Tamtejsza prokuratura zaklasyfikowała to zdarzenie jako morderstwo i poprosiła Interpol o wsparcie w ujęciu podejrzanego. Zwłoki kobiety odkryto 15 lipca w jej apartamencie w dzielnicy Nueva Cordoba przy ulicy Ituzaingó. Mimo szybkiego przyjazdu pogotowia i podjętej reanimacji, jej życia nie udało się uratować. Śledczy błyskawicznie odrzucili wersję o zgonie z przyczyn naturalnych. Potem ogłoszono, że to właśnie Polak stał się głównym oskarżonym.

Z relacji argentyńskiej prasy wynika, że znajomość pary rozpoczęła się w sieci, a ich relacja trwała od paru miesięcy. Jan Korzeniecki przyleciał do Argentyny 6 lipca i był to jego trzeci pobyt u ukochanej, z którą wspólnie zamieszkał. Zaraz po dramatycznych wydarzeniach mężczyzna wyjechał za granicę i słuch po nim zaginął. W związku z tym prokurator Gonzalo Berrotarán Romano ogłosił postawienie zarzutu zabójstwa i uruchomił międzynarodowy nakaz aresztowania, a sprawą zajął się Interpol. Bliscy zmarłej sugerują, że Polak nadużywał alkoholu i bywał agresywny, jednak śledczy wciąż weryfikują te zeznania.

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Dramat na oczach małego dziecka. Córka Luciany była w domu

Z doniesień lokalnego serwisu El Periodico wynika, że Luciana w przeszłości doświadczyła przemocy od poprzedniego partnera, co poskutkowało przyznaniem jej specjalnego guzika alarmowego do szybkiego kontaktu z policją. W tragicznym dniu kobieta zdążyła go nacisnąć, jednak mimo szybkiej reakcji funkcjonariuszy i medyków, pomoc nadeszła zbyt późno.

Podczas tragicznych wydarzeń w mieszkaniu była pięcioletnia córka zmarłej. Dziecku nic się nie stało i zostało przekazane pod opiekę krewnych Luciany. Argentyńskie organy ścigania nie ustają w wysiłkach mających na celu namierzenie polskiego obywatela. Poszukiwaniami zajmuje się obecnie Interpol. Jan Korzeniecki ma status podejrzanego.

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