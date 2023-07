i Autor: monitoring / CEN

Pedofil porwał 12-latkę i schował ją w walizce! Szokujące nowe ustalenia

Przerażające nowe fakty w sprawie porwania 12-letniej dziewczynki idącej do szkoły! Kilka dni temu ujawniono, że dziecko zostało schwytane na ulicy przez pedofila i kobietę, nieprzytomne upchnięte do walizki i przewiezione do mieszkania zboczeńca. Teraz wiadomo więcej o tym, co znaleziono w domu grozy podczas uwalniania dziewczynki.