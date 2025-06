Pękła opona w samolocie z prezydentem! O włos od katastrofy

Dramatyczny incydent na lotnisku w Liberii. W samolocie z prezydentem na pokładzie pękła opona, katastrofa lotnicza była blisko

Mało brakowało, a w Afryce doszłoby do katastrofy lotniczej samolotu z prezydentem na pokładzie! Chodzi o prezydenta Liberii, afrykańskiego kraju w zachodniej części kontynentu, nad Oceanem Atlantyckim. Co się stało? Jak podało BBC Africa, prywatna maszyna, którą prezydent Liberii Joseph Boakai wracał w z Nigerii, miał poważną awarię podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku Roberts w Monrovii. W samolocie z głową państwa na pokładzie niespodziewanie pękła opona, a to sprawiło, że maszyna obróciła się i gwałtownie hamowała na środku pasa. Nikomu nic się nie stało, ale było blisko. Po dramatycznym incydencie lotnisko zostało zamknięte i odwołano wszystkie zaplanowane na ten dzień loty. Co się stało? Awaria techniczna, celowe działanie, a może coś jeszcze innego?

Lotnisko w Monrovii znane jest ze złego stanu technicznego, ale teraz zarząd portu utrzymuje, że powodem incydentu była wyłącznie awaria samolotu

Jak przypominają BBC czy Polska Agecja Prasowa, międzynarodowe lotnisko w Monrovii (LAA) znane jest ze złego stanu technicznego. Ale teraz zarząd portu utrzymuje, że powodem incydentu była wyłącznie awaria samolotu. „Zdarzenie to było spowodowane wyłącznie awarią mechaniczną związaną z oponą samolotu, a nie jakąkolwiek wadą konstrukcyjną pasa startowego” — napisały w oświadczeniu władze międzynarodowego lotniska. Jednak faktem jest, że trzy lata temu linie Brussels Airlines zawiesiły loty do Monrovii z powodów złego stanu technicznego lotniska i jego wyposażenia. Wznowiono je, gdy usunięto problemy, w tym wypadku związane z systemami nawigacji lotniskowej. Z obsługiwania trasy z powodu stanu portu lotniczego zrezygnowały wcześniej francuskie linie lotnicze. Obecnie Brussels Airlines są jedynymi liniami latającymi bezpośrednio do Europy z Monrovii.

A private Gulfstream IV jet carrying Liberian President Joseph Boakai was stuck at the Runway on Thursday night at Roberts International Airport (RIA), causing temporary suspension of all flights at the country’s main airport.According to the Liberia Airport Authority (LAA),… pic.twitter.com/QacLDZcd8L— FL360aero (@fl360aero) May 30, 2025

