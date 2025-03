Samolot zaczął płonąć podczas lądowania! Kolejny wypadek lotniczy

Co dalej z Ukrainą?

W ostatnich miesiącach można było odnieść wrażenie, że katastrof lotniczych jest wyjątkowo dużo. Wczoraj (13 marca) wieczorem czasu polskiego doszło do kolejnego bardzo niebezpiecznego incydentu. Boeing 737-800 American Airlines leciał z Colorado Springs do Dallas, gdy nagle pojawiły się problemy z silnikiem. Konieczne było lądowanie awaryjne w Denver. Wtedy silnik zaczął płonąć, pojawiły się gęste chmury białego dymu. W mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych widać filmy pokazujące dramatyczną akcję ratunkową, szczęśliwie zakończoną całkowitym powodzeniem - nikomu nic się nie stało. "172 pasażerów i sześciu członków załogi opuściło samolot i zostało przeprowadzonych do terminalu. Dziękujemy członkom załogi, zespołowi (Denver) i ratownikom za szybką i zdecydowaną akcję, a bezpieczeństwo wszystkich na pokładzie i na ziemi jest priorytetem" — głosi oświadczenie American Airlines.

Do poprzedniej głośnej i w tym wypadku tragicznej katastrofy lotniczej doszło 29 stycznia w rejonie pod Waszyngtonem, gdy odrzutowiec również należący do American Airlines zderzył się z helikopterem wojskowym. Zginęło 67 osób - wszystkie osoby znajdujące się w obu maszynach biorących udział w wypadku. Na pokładzie samolotu znajdowała się drużyna młodych łyżwiarzy figurowych, w tym łyżwiarka pod opieką mamy pochodzącej z Polski. Z kolei 17 lutego maszyna linii Delta Airlines z 80 osobami na pokładzie, lecąca z Minneapolis w amerykańskim stanie Minnesota do Toronto w Kanadzie, podczas lądowania przewróciła się i zapaliła. Jakimś cudem nikt nie zginął, 18 osób odniosło obrażenia. Wielu pasażerów wyszło z maszyny o własnych siłach.

