Justyna zginęła z córeczką w katastrofie. Łzy i wspomnienia na antenie

Polka i jej córka zginęły w katastrofie lotniczej. Mąż i ojciec opowiedział, jak dowiedział się o tragedii. Prezenterka CNN nie powstrzymała łez

Historia Justyny i jej 12-letniej córeczki, ofiar katastrofy lotniczej w USA, poruszyła nie tylko Polaków. Justyna Magdalena Beyer (+41 l.) i utalentowana łyżwiarka figurowa Brielle (+12 l.) były na pokładzie feralnego samolotu, który zderzył się w zeszłym tygodniu ze śmigłowcem wojskowym pod Waszyngtonem. Polka i jej córka zginęły wraz z 65 innymi osobami, które leciały w obu maszynach. Niemal od razu po wypadku w mediach pojawiły się wspomnienia męża Justyny i ojca Brielle. Andy Beyer we wzruszających słowach żegnał żonę i córkę, nazywając je "swoją bratnią duszą" i "swoją księżniczką". Jak tłumaczył, chce, by ich historię poznał cały świat. Tak, jakby marzył o tym, by choć w taki sposób je unieśmiertelnić. Teraz opowiedział na antenie CNN w programie w "The Source" o chwili, w której wraz z 6-letnim synem Kallenem dowiedzieli się o tragedii. Opowieść Andy'ego Beyera była tak poruszająca, że prezenterka Kaitlan Collins rozpłakała się na wizji.

Jak opowiada mąż Justyny, o katastrofie on i 6-letni synek Kallen dowiedzieli się jako jedni z pierwszych, bo przyjechali po nie na lotnisko i widzieli przybywające tam wozy strażackie. "Mieliśmy je odebrać, ja i mój syn, jak to robiliśmy zawsze podczas tych podróży. Czekaliśmy na nich w pobliżu [lotniska] Reagana na parkingu i wysyłaliśmy do nich SMS-y tuż przed tym, jak mieli wylądować, tracker pokazywał, że wylądowali, SMS-y zmieniły kolor z niebieskiego na zielony, a obok zaczęły przejeżdżać wozy strażackie i w tym momencie wiedziałem, że coś jest nie tak. To naprawdę bolało. Tak się dowiedzieliśmy, zanim cokolwiek stało się naprawdę oficjalne. Już wiedzieliśmy”, powiedział Beyer. Jak dodał, 6-letni synek krzyknął tylko: "Nie!", kiedy zrozumiał, że samolot się rozbił i że nigdy już nie zobaczy mamy i siostry. "One, podobnie jak wszystkie ofiary, zasługują na to, by zostać zapamiętanymi. Zasługują na to, by ich historię poznał świat. Wszyscy umierają, prawda? I żyją dalej dzięki naszym wspomnieniom. A ja chcę, by ludzie o nich pamiętali, by mogły żyć dalej. Dlatego chciałem podzielić się ich historią” - opowiadał Andy Beyer, a prezenterka Kaitlan Collins nie była w stanie powstrzymać łez.

Katastrofa lotnicza w USA. Kim była Justyna Magdalena Beyer? Polka z 12-letnią córką były na pokładzie samolotu

W nocy ze środy na czwartek czasu lokalnego, z 29 na 30 stycznia, samolot American Airlines rozbił się o helikopter UH-60 Black Hawk i wpadł do lodowatej rzeki Potomak przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu pasażerskiego były w sumie 64 osoby, 60 pasażerów i czworo członków załogi, w śmigłowcu było trzech żołnierzy. Nikt nie przeżył, z wody wydobyto już ciała oraz czarne skrzynki. Wśród osób, które leciały maszyną American Airlines, znajdowali się liczni łyżwiarze figurowi. Sportowcy, trenerzy i ich rodziny wracali z Mistrzostw USA w Łyżwiarstwie Figurowym w Kansas. Justyna Magdalena Beyer (+41 l.) miała amerykańskie i polskie obywatelstwo, mieszkała z rodziną w Aldie w stanie Wirginia. Urodziła się w Polsce, jako nastolatka wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tam urodziła się Brielle (+12 l.), utalentowana łyżwiarka, która od najmłodszych lat pokazywała swoje wielkie zdolności na lodowisku, a mama wspierała ją w tym. Niestety, właśnie z tego powodu kobiety znalazły się na pokładzie feralnej maszyny w towarzystwie innych młodych łyżwiarzy, ich trenerów i rodzin.

“She was a joy and a gift. We never forgot that. We soaked it all in. We did soak it all in,” says Andy Beyer, who lost his wife and his daughter in last week’s plane crash. “I want people to have a memory of them so they live on.” pic.twitter.com/2h9jA1xnJc— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 4, 2025

