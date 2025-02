"Straciłem moją księżniczkę". Mąż Polki, która zginęła w katastrofie o żonie i córeczce

To by się stało, gdyby wygrał Putin. Noblistka mówi o przyszłości

Mąż Polki, która zginęła w katastrofie i ojciec jej córki żegna je we wzruszających słowach. "Straciłem bratnią duszę i księżniczkę"

"Nadal jestem w szoku, wczoraj wieczorem straciłem swoją bratnią duszę i księżniczkę" - tak napisał na Facebooku Andy Beyer po tragicznej katastrofie lotniczej, która zabrała mu żonę i córkę. Mąż Polki i ojciec jej małej córeczki zabitych w katastrofie lotniczej w USA nie może uwierzyć, że już nigdy ich nie zobaczy. Przez tragedię, o której mówi cały świat, został sam z synkiem Kallenem. Justyna Magdalena Beyer (+41 l.) i łyżwiarka figurowa Brielle (+12 l.) były na pokładzie feralnego samolotu, który zderzył się parę dni temu ze śmigłowcem wojskowym pod Waszyngtonem. Andy Beyer we wzruszających słowach wspomina żonę i córkę. "W razie gdybyście nie wiedzieli, Brielle była niesamowitą łyżwiarką figurową, poza tym, że miała wiele innych niesamowitych cech, i osiągnęła jeden ze swoich celów życiowych, jakim było zakwalifikowanie się do krajowej drużyny rozwojowej w łyżwiarstwie figurowym w USA. Ona i Justyna były w samolocie, który się rozbił, wracając z Wichita, gdzie miały obóz dla wysoko wykwalifikowanych zawodników. Dziękuję wszystkim, którzy wyciągnęli do mnie rękę i mnie wspierali. Kallen i ja będziemy tego bardzo potrzebować w przyszłości Były naprawdę pięknymi ludźmi, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Naprawdę oddałem im swoje życie, kochałem ich bardziej niż cokolwiek innego i będzie mi ich bardzo brakowało. Jest tak wiele lepszych zdjęć niż te, ale to tylko rzut oka na pięknych ludzi, których straciliśmy" - napisał Andy Beyer. Pokazał też film z tańcem na lodzie w wykonaniu faktycznie bardzo utalentowanej Brielle.

Kim była Justyna Magdalena Beyer? Polka z 12-letnią córką były na pokładzie samolotu, który rozbił się w USA

Justyna Magdalena Beyer (+41 l.) miała amerykańskie i polskie obywatelstwo, mieszkała z rodziną w Aldie w stanie Wirginia. Urodziła się w Polsce, jako nastolatka wyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Tam urodziła się Brielle (+12 l.), utalentowana łyżwiarka, która od najmłodszych lat pokazywała swoje wielkie zdolności na lodowisku, a mama wspierała ją w tym. Niestety, właśnie z tego powodu kobiety znalazły się na pokładzie feralnej maszyny w towarzystwie innych młodych łyżwiarzy, ich trenerów i rodzin. Szans na to, że przeżyły katastrofę, praktycznie nie ma. "Była kimś, kto po prostu błyszczał” – powiedział na krótko po katastrofie dla NBC Connecticut Andy Beyer, ojciec Brielle i mąż Justyny. „Miała piękny głos, wypełniała dom wszystkim, co ją akurat interesowało. Taylor Swift, a ostatnio „Wicked”" – powiedział. Jak dodaje, nie mógł się już doczekać powrotu żony i córki, gdy nagle dotarła do niego wiadomość, która sprawiła, że jego świat runął: "Sześć dni to był najdłuższy czas, jaki kiedykolwiek spędziliśmy osobno. To było trudne. Naprawdę za nimi tęskniłem. Naprawdę nie mogłem się doczekać, żeby ich przytulić" - dodaje załamany mężczyzna.

Katastrofa lotnicza w USA. Samolot pasażerski zderzył się ze śmigłowcem wojskowym Black Hawk

W nocy ze środy na czwartek czasu lokalnego, z 29 na 30 stycznia, samolot American Airlines rozbił się o helikopter UH-60 Black Hawk i wpadł do lodowatej rzeki Potomak przed pasem startowym lotniska im. Ronalda Reagana w Arlington pod Waszyngtonem. Na pokładzie samolotu pasażerskiego były w sumie 64 osoby, 60 pasażerów i czworo członków zalogi, w śmigłowcu było trzech żołnierzy. Nikt nie przeżył, z wody wydobyto 41 ciał oraz czarne skrzynki. Wśród osób, które leciały maszyną American Airlines, znajdowali się liczni łyżwiarze figurowi. Sportowcy, trenerzy i ich rodziny wracali z Mistrzostw USA w Łyżwiarstwie Figurowym w Kansas.

