Nowe informacje o katastrofie lotniczej w Toronto! "Samolot jak naleśnik"

Nowe doniesienia na temat szokującej katastrofy lotniczej w Toronto. Wiatr mógł podnieść samolot i obrócić go "jak gigantycznego naleśnika"

Samolot leżący na zaśnieżonej płycie lotniska do góry podwoziem i ludzie wyskakujący ze środka maszyny. Zdjęcia i filmy wykonane tuż po katastrofie lotniczej w Toronto obiegły świat 17 lutego wieczorem polskiego czasu. Maszyna linii Delta Airlines z 80 osobami na pokładzie leciała z Minneapolis w amerykańskim stanie Minnesota do Toronto w Kanadzie. Podczas lądowania przewróciła się i zapaliła. Jakimś cudem nikt nie zginął, 18 osób odniosło obrażenia. Wielu pasażerów wyszło z maszyny o własnych siłach. Dlaczego to wszystko się stało? Amerykańskie media szukają odpowiedzi na to pytanie. "New York Post" powołując się na anonimowego eksperta lotniczego pisze, że wyjątkowo silny podmuch wiatru pod samolotem w krytycznym momencie mógł być jak "szpatułka", która obróciła go "jak gigantycznego naleśnika". Na razie nie podano jednak oficjalnej przyczyny katastrofy. Tymczasem w mediach pojawiają się kolejne relacje ocalałych pasażerów.

"Byli tylko ludzie. Żadnych krajów, niczego — byli tylko ludzie razem, pomagający sobie nawzajem"

Wśród osób, które podzieliły się swoimi przeżyciami z katastrofy jest Pete Carlson, który udzielił wywiadu CBC News. "W jednej chwili lądujesz i czekasz, aby zobaczyć swoich przyjaciół i znajomych, a w następnej siedzisz do góry nogami” - opowiada mężczyzna o tym, co stało się, gdy usłyszał huk uderzenia "metalu o beton". „Wszyscy w tym samolocie nagle stali się sobie bardzo bliscy, pomagając sobie nawzajem i pocieszając się. Co teraz? Kto dowodzi? Jak możemy się wydostać? Nie obchodziło mnie, jak zimno było, jak daleko musiałem iść, jak długo musiałem stać — chcieliśmy po prostu wydostać się z samolotu. Byli tylko ludzie. Żadnych krajów, niczego — byli tylko ludzie razem, pomagający sobie nawzajem" - opowiada mężczyzna. Jak dodał, po wydostaniu się z wraku zobaczył, że jedno ze skrzydeł samolotu zostało złamane, a potem wszyscy usłyszeli jakąś eksplozję. Po chwili zapakowano wszystkich do autobusu i ewakuowano.

