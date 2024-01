Piękna posłanka przyłapana na przestępstwie. Kradzież torebki reakcją na stres?!

Wydała na sztuczne piersi dwa miliony! Miała jeden wzór do naśladowania

Golriz Ghahraman, która wcześniej pracowała jako prawniczka ds. praw człowieka dla ONZ, miała trzykrotnie dopuścić się kradzieży w dwóch sklepach. Przed jej rezygnacją media opisywały nagranie z kamer monitoringu, na którym widać rzekomo posłankę kradnącą torebkę z butiku w Auckland.

Ghahraman nie postawiono żadnych formalnych zarzutów kryminalnych. W oświadczeniu przyznała jednak, że jej działania „nie spełniły” wysokich standardów stawianych parlamentarzystom. – Zawiodłam wiele osób i jest mi bardzo przykro – napisała posłanka Partii Zielonych. – To nie jest zachowanie, które mogę wyjaśnić, ponieważ nie jest ono w żaden sposób racjonalne. Po ocenie medycznej rozumiem, że nie jestem w dobrym stanie – zaznaczyła Ghahraman i dodała, że w opinii specjalisty ds. zdrowia psychicznego jej zachowanie mogło być reakcją na skrajny stres i mieć związek z nierozpoznaną wcześniej traumą.

Golriz Ghahraman - kim jest?

Golriz Ghahraman pochodzi z Iranu. Jako dziecko uciekła z tego kraju wraz z rodziną do Nowej Zelandii, gdzie otrzymała azyl polityczny. W 2017 roku stała się pierwszą uchodźczynią wybraną do nowozelandzkiego parlamentu.BBC przypomina, że w 2017 roku Ghahraman otrzymała ochronę z powodu gróźb ze strony rasistów. Ostatnio posłanka była krytykowana za udział w propalestyńskich protestach i za to, że negatywnie oceniała działania wojskowe Izraela w wojnie z Hamasem w Strefie Gazy.

Lider Partii Zielonych staje w obronie posłanki. "Spotykała się z groźbami"

Jeden z liderów Partii Zielonych James Shaw, komentując rezygnację Golriz Ghahraman, ocenił, że od uzyskania mandatu „niemal bez przerwy spotykała się z groźbami przemocy seksualnej, przemocy fizycznej, groźbami śmierci” i odczuwała przez to „wyższy poziom stresu niż większość członków parlamentu”.