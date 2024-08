Piękna szachistka otruła rywalkę! Smarowała szachy trucizną

Książę Harry chce wrócić do rodziny królewskiej?! "To dość oczywiste"

Piękna szachistka z Rosji próbowała otruć rywalkę na mistrzostwach. Smarowała szachownicę substancją zawierającą rtęć

Kto by pomyślał, że ta piękna i inteligentna szachistka z Dagestanu może dopuścić się takiego czynu?! Do szokujących wydarzeń doszło tydzień temu, 2 sierpnia podczas mistrzostw szachowych Dagestanu w Rosji, na rosyjskim Kaukazie Północnym. Jak podał niezależny rosyjski portal Kawkazskij Uzieł, jedna z zawodniczek próbowała podstępnie otruć drugą. Zaczęło się od tego, że biorąca udział w turnieju Umajganat Osmanowa nagle poczuła się bardzo źle. Tu po rozpoczęciu partii szachów doznała „silnych zawrotów głowy i nudności”. Wezwano pogotowie ratunkowe, zawody przerwano. Badania lekarskie wykazały, że zawodniczka została otruta rtęcią. Początkowo nikt nie domyślał się, co mogło się stać. Ale sprawczyni dramatu nie przewidziała mimo swojej inteligencji tego, że na sali, gdzie rozgrywały się zawody, był przecież kamery monitoringu. Wpadła dzięki nim.

"Zastosowała niezidentyfikowaną substancję, która jak później się okazało zawierała rtęć, na stole, przy którym miała grać Umajganat Osmanowa"

Sazhida Sazhidova, prezydent Rosyjskiej Republiki Dagestanu ds. Kultury Fizycznej i Sportu, tak powiedziała o szokującym incydencie: „Mamy dowody w postaci wideo pokazujące, że jedna z zawodniczek na mistrzostwach szachowych w Dagestanie, Amina Abakarowa z miasta Machaczkała, zastosowała niezidentyfikowaną substancję, która jak później się okazało zawierała rtęć, na stole, przy którym miała grać Umajganat Osmanowa z miasta Kaspijsk”. Na wideo widzimy, jak Amina Abakarowa rozsmarowuje truciznę na szachownicy rywalki przy pomocy jednej z jej figur szachowych. Czemu to zrobiła? Po zatrzymaniu zeznała, że miała to być zemsta za jakąś zniewagę, jakiej doznała ze strony rywalki jeszcze w dzieciństwie. Życie Osmanowej nie jest zagrożone, a śledztwo toczy się w sprawie spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a nie usiłowaniu zabójstwa. Szachistce grożą trzy lata więzienia.

Sonda Umiesz grać w szachy? Tak Nie Umiem, ale nie lubię

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan.Putin immediately fell in love with Abakarova. pic.twitter.com/MFDbutkDjy— Igor Sushko (@igorsushko) August 8, 2024

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan.Putin immediately fell in love with Abakarova. pic.twitter.com/MFDbutkDjy— Igor Sushko (@igorsushko) August 8, 2024

Wakacyjny quiz z wiedzy ogólnej. Poziom? Średnio zaawansowany Pytanie 1 z 10 Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez: bakterie wirusy pierwotniaki Dalej