PRZEŻYLI HORROR

Pilna akcja ratunkowa pod Warszawą. Wiele osób trafiło do szpitala. „Mieli zawroty głowy i nudności”

Pierwsze informacje o tym horrorze dotarły do nas chwilę przed godziną 9 w piątek (19 kwietnia). Jak udało nam się ustalić w miejscowości Władków w powiecie grodziskim ewakuowano mieszkańców domu jednorodzinnego znajdującego się przy ul. Jowisza. Siedem osób zabrano do szpitala na obserwacje. Co się tam wydarzyło?!