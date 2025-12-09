Pierwsza dama przeklinała w teatrze. Kolejny skandal!

Zofia Dąbrowska
2025-12-09 10:00

Jeszcze jedna afera wokół Brigitte Macron! Jak gdyby mało było procesowania się o to, czy pierwsza dama Francji jest mężczyzną, czy kobietą i nagrania pokazującego policzek wymierzony prezydentowi w samolocie, żona Emmanuela Macrona stałą się bohaterką jeszcze jednego skandalu. Podczas wizyty w teatrze została nagrana wulgarna wypowiedź Brigitte Macron. Żona prezydenta niczego się nie wypiera i uważa, że nie zrobiła nic nagannego.

Brigitte Macron przyłapana na wulgarnej rozmowie z komikiem w teatrze. Padły słowa nietypowe dla pierwszych dam

Z Brigitte Macron nie sposób się nudzić. Pierwsza dama Francji kolejny już raz dostarcza pożywki mediom - i kolejny raz nie ma sobie nic do zarzucenia. Najnowsza afera wybuchła po wizycie żony Emmanuela Macrona w teatrze. Zdawałoby się, że to tylko nobliwa wizyta pierwszej damy w przybytku kultury, ale efekty były zupełnie inne. Przed przedstawieniem Brigitte Macron porozmawiała z francuskim komikiem Ary Abittanem (51 l.), mającym wystąpić tego wieczoru na scenie. W Polsce nie jest to znana postać, ale we Francji artysta ten znany jest nie tylko z teatru, ale i z afery, która wybuchła w 2023 roku. Pewna kobieta oskarżyła go wówczas o wykorzystanie seksualne. Miało do tego dojść w 2021 roku. Sprawa trafiła do prokuratury, ale śledztwo umorzono z braku dowodów. Mimo to istnieje pewna grupa radykalnych feministek, które wierzą oskarżającej komika kobiecie i są zdania, że nie powinien on występować publicznie. Podczas jego spektakli wbiegają na scenę w maskach i protestują. Tego wieczoru Ary Abittane zwierzał się Brigitte Macron, że boi się powtórki demonstracji. A pierwsza dama postanowiła dodać mu otuchy w specyficzny sposób.

Przedstawiciele pierwszej damy potwierdzają , że nazwała protestujące w wulgarny sposób, bo nie pochwala ich metod

Na filmie, który trafił do mediów społecznościowych, widzimy komika i żonę Macrona oraz parę innych osób na teatralnym korytarzu. "Boję się" - mówi Abittane, na co Brigitte Macron odpowiada: "Jeśli pojawią się jakieś głupie suki, wyrzucimy je". Francuskie sformułowanie, którego użyła, można też tłumaczyć w dużo bardziej wulgarny sposób, ale i ten najłagodniejszy zdaniem wielu komentujących całe zajście nie pasuje do pierwszej damy. A co na to sama Brigitte Macron? Może twierdzi, że wszyscy się przesłyszeli? Nic z tych rzeczy. Uważa, że wszystko jest w porządku. Cytowany we francuskich mediach zespół żony Macrona ogłosił w oświadczeniu, że jej wypowiedź należy traktować jako „krytykę radykalnej metody zastosowanej przez tych, którzy zakłócili program”. „Brigitte Macron nie pochwala tej radykalnej metody” – powiedział członek jej zespołu, cytowany przez France24 i AFP.

