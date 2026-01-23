Pies zaginął po katastrofie w Hiszpanii. Nadeszły przełomowe wieści

Odnalazł się zaginiony pies Boro, który przeżył katastrofę kolejową w Hiszpanii, ale potem uciekł

Cała Hiszpania szukała tego psa i na szczęście odnalazł się cały i zdrowy! Właścicielka zwierzaka, 26-letnia Ana García, to jedna z osób, które przeżyły tragiczną katastrofę kolejową w południowej Hiszpanii. 18 stycznia jechała feralnym pociągiem z Malagi do Madrytu z siostrą i psem Boro. Ostatnie wagon pociągu wykoleiły się i został uderzone przez drugi skład. Ana i jej siostra przeżyły katastrofę, a w trakcie ewakuacji z przechylonego wagonu na chwilę dostrzegły swojego psa, jednak przestraszone zwierzę uciekło z miejsca zdarzenia. Historia szybko poruszyła ludzi. Hiszpańskie media nagłośniły poszukiwania Boro, a tysiące internautów zaczęło udostępniać w mediach społecznościowych apel Any wraz ze zdjęciami psa. Po paru długich dniach udało się! „Boro wraca do domu” – napisał dziennik „El Pais”, pokazując zdjęcie szczęśliwej 26-letniej Any Garcii. W mediach społecznościowych widać też filmy, na którym kobieta odjeżdża samochodem, z psem w objęciach.

ZOBACZ TEŻ: Czwarta katastrofa kolejowa w Hiszpanii! Pociąg uderzył w dźwig

Katastrofa kolejowa w Andaluzji. Już 45 ofiary pierwszego wypadku, potem trzy następne

Tymczasem znów wzrosła liczba ofiar pierwszej, najbardziej tragicznej katastrofy kolejowej w Hiszpanii wzrosła do 45. Rannych zostało w niej około 100 osób. Do wypadku doszło w niedzielę, 18 stycznia około godziny 19:45 w miejscowości Adamuz, położonej około 200 kilometrów na północ od Malagi na południu Hiszpanii. Zderzyły się dwa pociągi dużych prędkości, którymi w sumie podróżowało około 500 osób. Najpierw trzy ostatnie wagony pociągu przewoźnika Iryo jadącego z Malagi do Madrytu wypadły z trasy i upadły na sąsiedni tor. Po zaledwie 20 sekundach najechał na nie jadący tym sąsiednim torem, ale w tym samym kierunku skład należący do przewoźnika Renfe, relacji Madryt-Huelva i również się wykoleił. Przyczyną katastrofy mogły być wadliwe łączenie elementów torów - podało "El Mundo", powołując się na anonimowe źródło zbliżone do śledztwa. Od tego czasu w Hiszpanii doszło jeszcze do trzech niebezpiecznych wypadków na kolei! W tej drugiej zginął maszynista, a 37 osób zostało rannych, trzeci wypadek na szczęście nie wywołał ofiar ani obrażeń u pasażerów, jednak pociąg też wykoleił się. Czwarty, podczas którego pociąg uderzył w stojący w skrajni torowiska dźwig, spowodował lekkie obrażenia u sześciu osób.

Sonda Masz kontakt ze zwierzętami? Tak Nie

This is Boro. He went missing in southern Spain after a train derailment that killed 43 and injured 150. After four long days, he was captured by firefighters and has finally been reunited with his family. 14/10 welcome back buddy pic.twitter.com/9REqQWQbmi— WeRateDogs (@dog_rates) January 23, 2026

Znasz słynne przysłowia o psach? Sprawdź swoją wiedzę w quizie Pytanie 1 z 10 Co miało być "psie" wedlug znanego porzekadła? Służba Pomoc Praca Następne pytanie