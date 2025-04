PILNE. Blackout w Europie. Ogromna awaria, cała Hiszpania bez prądu, część Francji i Portugalii też

Trump powiedział to do Macrona na pogrzebie! "Nie powinieneś tu być"

Blackout w Europie! Nie ma prądu w Hiszpanii, części Portugalii i Francji

Co się dzieje w Europie? Pojawiły się doniesienia, potwierdzane między innymi przez Euronews i BBC, o potężnej awarii prądu. Do Polaków wieści o niepokojących zdarzeniach dotarły, gdy odwołano w ostatniej chwili mecz Igi Świątek w Madrycie. Co się dzieje? Jeszcze nie wiadomo, ale sytuacja jest poważna. Cała kontynentalna część Hiszpanii, a także niektóre rejony Portugalii i Francji zostały dotknięte blackoutem. Wszystko zaczęło się o godzinie 12:30. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. W Madrycie nie działa sygnalizacja świetlna i metro. Można mówić o kompletnym paraliżu kraju, w stolicy Hiszpanii tworzą się wielkie korki.Nie działa także kolej, wstrzymano wszelkie połączenia. Czekamy na dalsze doniesienia.

Podobny blackout był rok temu na Bałkanach. Wtedy pośrednią przyczyną mogły być upały, ale teraz ich nie ma

Po godzinie 14. w Hiszpanii poinformowano, że prąd zaczyna być przywracany w części regionów. Nadal nie wiadomo, co spowodowało gigantyczną awarię. Niemal dokładnie rok temu, 21 czerwca w wyniku gigantycznego blackoutu bez prądu zostało praktycznie kilka całych europejskich państw, w tym część Bośni i Hercegowiny, Chorwacji Czarnogóry i Albanii. W niektórych miejscach nie działała energia elektryczna ani nawet syreny służb ratowniczych, w Sarajewie stanęły tramwaje. Jak stwierdził minister energetyki w Czarnogórze Sasa Mujovic, powodem awarii mogły być pośrednio ekstremalne upały. Teraz jednak nie ma o tym mowy, w Madrycie są dziś 22 stopnie Celsjusza.

Large parts of Spain and Portugal hit by electricity outage, reports say Follow live: https://t.co/MpEArdH8zA— BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 28, 2025

