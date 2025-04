Szymon Hołownia już szykuje się naszej debaty "Super Expressu" i zaproponował, by to wyborcy podpowiedzieli mu kogo i o co powinien zapytać: - Dziś o 18:00 debata WSZYSTKICH kandydatów organizowana przez Super Express. Zero pytań od dziennikarzy - tylko nasze wzajemne. Każda i każdy z nas będzie mógł zadać 3 pytania. Macie jakieś typy? Kogo i o co powinienem zapytać?