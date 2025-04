Kim są prowadzący debatę "Super Expressu" Jan Złotorowicz i Jacek Prusinowski?

to już dziś!

to już dziś!

Debata prezydencka "Super Expressu" to wyjątkowe wydarzenia. W poniedziałek 28 kwietnia, punktualnie o godzinie 18:00 rozpocznie się debata, jakiej jeszcze nie było. Wyróżniać ją będzie nie tylko to, że odbędzie się w niecodziennej formule, ale także to, że udział w niej wezmą wszyscy kandydaci. Takiego spotkania kandydatów w jednym miejscu w tej kampanii jeszcze nie było!

Z naszego zaproszenia skorzystali i pojawią się na debacie prezydenckiej: Adrian Zandberg - poseł, kandydat partii Razem, Artur Bartoszewicz - ekonomista, Grzegorz Braun - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji, Joanna Senyszyn - b. posłanka SLD, Krzysztof Stanowski - dziennikarz, Karol Nawrocki - prezes IPN, popierany przez PiS, Maciej Maciak - związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdalena Biejat - wicemarszkałkini Senatu, Lewica, Marek Jakubiak - lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie, Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydat KO, Sławomir Mentzen - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi.

Kim są prowadzący debatę prezydencką "Super Expressu"? Przedstawiamy!

Prowadzić debatę będą Jan Złotorowicz, który jest wicenaczelnym "Super Expressu" i od lat pracuje w redakcji SE. W "Super Expressie" odpowiada za zarządzania obszarami cyfrowymi redakcji "Super Expressu". W pracy dziennikarskiej koncentruje się na tematyce geopolitycznej oraz bezpieczeństwie międzynarodowym. Z wykształcenia jest politologiem, a dziennikarzem od 2003 roku. Czytelnicy i widzowie "SE" mogą go kojarzyć z prowadzenia debat, czy z programu "Raport Złotorowicza".

Jacek Prusinowski jest dziennikarzem politycznym w "Super Expressie" i prowadzącym poranny program "Sedno Sprawy" w Radiu Plus. Jest też komentatorem w telewizjach informacyjnych. Studiował nauki polityczne i ekonomię. Przez kilkanaście lat był reporterem sejmowym.

Gdzie i kiedy oglądać debatę "Super Expressu"?

Debatę poprowadzą Jan Złotorowicz wicenaczelny „Super Expressu” i Jacek Prusinowski, dziennikarz polityczny. Transmisja na żywo z kulisów wydarzenia na se.pl, YouTubie Super Expressu oraz w telewizji internetowej Super Express TV rozpocznie się już o godzinie 17:15. Punktualnie o 18:00 ruszy sama debata. W poniedziałek zapowiada się polityczny wieczór, jakiego jeszcze nie było! Zobacz kto ma szansę zostać nowym prezydentem Polski!

i Autor: SE