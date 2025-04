Co nas czeka?

Debata prezydencka "Super Expressu". Reguły debaty. Czegoś takiego jeszcze nie widziałeś! To będzie potężne starcie kandydatów!

Debata prezydencka "Super Expressu", która zaplanowana jest na poniedziałek 28 kwietnia 2025, na godzinę 18:00, jest debatą wyjątkową. Po raz pierwszy w polskich mediach to nie dziennikarze, a sami kandydaci będą przepytywać się nawzajem. A co najważniejsze w przeciwieństwie do poprzednich debat, tym razem swoją obecność w debacie potwierdzili wszyscy uczestnicy prezydenckiego wyścigu.

Wyjątkowa debata "Super Expressu". Kto weźmie w niej udział?

To może być najbardziej ognista debata tej kampanii! Formuła zakłada dwie rundy pełne starć i emocji. W pierwszej kandydaci przepytują siebie nawzajem, będą mili też czas na riposty i polemiki. Druga – to krótkie, ale mocne, 90-sekundowe oświadczenia.

Kto weźmie udział w debacie prezydenckiej "Super Expressu"? Wszyscy uczestnicy prezydenckiej walki. Obecność w debacie potwierdzili:

Adrian Zandberg - poseł, kandydat partii Razem, Artur Bartoszewicz - ekonomista, Grzegorz Braun - europoseł Konfederacji Korony Polskiej, wykluczony z Konfederacji, Joanna Senyszyn - b. posłanka SLD, Krzysztof Stanowski - dziennikarz Karol Nawrocki - prezes IPN, popierany przez PiS, Maciej Maciak - związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, Magdalena Biejat - wicemarszkałkini Senatu, Lewica, Marek Jakubiak - lider Federacji dla Rzeczypospolitej, poseł koła Wolni Republikanie, Marek Woch - kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, kandydat KO, Sławomir Mentzen - lider partii Nowa Nadzieja, kandydat Konfederacji, Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi.

Eksperci nie mają wątpliwości, to będzie coś, na co czekali wyborcy. - To coś czego brakowało od samego początku kampanii. Pierwsze debaty były falstartem, przygotowano je partyzancką metodą - mówi nam politolog dr Sergiusz Trzeciak.

Z kolei profesor Henryk Domański twierdzi, że debata będzie w dużej mierze testem dla faworyta w wyścigu o Pałac Prezydencki: - Okaże się, czy Rafał Trzaskowski wrócił do formy wyborczej - twierdzi socjolog.

Eksperci zwracają uwagę na to, że właśnie „Super Expressowi” udało się coś, czego nie zrobiły w tej kampanii inne media. - To ważne, żeby każdy z kandydatów czuł, że jest równo traktowany. „Super Express” potrafi rozmawiać ze wszystkimi politykami i dlatego jest uznawany za swoistą platformę dialogu – mówi Trzeciak. - To pierwsza debata, która w oczach większości społeczeństwa gwarantuje obiektywizm – dodaje Domański.

Debata prezydencka "Super Expressu" - gdzie i kiedy oglądać?

Debatę poprowadzą Jan Złotorowicz wicenaczelny „Super Expressu” i Jacek Prusinowski, dziennikarz polityczny. Transmisja na żywo z kulisów wydarzenia na se.pl, YouTubie Super Expressu oraz w telewizji internetowej Super Express TV rozpocznie się już o godzinie 17:15. Punktualnie o 18:00 ruszy sama debata. W poniedziałek zapowiada się polityczny wieczór, jakiego jeszcze nie było! Zobacz kto ma szansę zostać nowym prezydentem Polski!

