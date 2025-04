Debata prezydencka "Super Expressu": NAJLEPSZE MEMY. Matka memów, starcia jak freak-fighty, selfie Hołowni i Mentzena

Wybory prezydenckie 2025 to najważniejsze wydarzenie w Polsce w najbliższych tygodniach. Z tej okazji są organizowane debaty, a w poniedziałkowe popołudnie doszło do wielkiej debaty “Super Expressu”. Było to pierwsze wydarzenie z udziałem wszystkich kandydatów. Media społecznościowe zostały zalane falą memów. Internauci kolejny raz nie zawiedli. Nie mogło zabraknąć porównania debaty do sportów walki.

Kiedy wybory prezydenckie 2025? Debata “Super Expressu” - zasady

Debata odbyła się na zasadach dwóch rund. Pierwsza odsłona będzie polegała na zadawaniu pytań przez kandydatów nawzajem. Każda z osób wyzywała na “słowny pojedynek”. Dwie były wybierane samodzielnie, natomiast trzecia była wybierana losowo.

Możliwość zadania jednego pytania jednej osobie

Pytania bezpośrednio od kontrkandydatów

30 sekund na zadanie pytania

90 sekund na odpowiedź

30 sekund na ripostę

W razie przekroczenia czasu - interwencja prowadzącego debatę.

W drugiej rundzie każdy z kandydatów miał 90 sekund na wolną wypowiedź, a całość została zakończona podsumowaniem debaty i oświadczeniami, przedstawieniem swojej wizji prezydentury i apelem do wyborców.