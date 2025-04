Joanna Senyszyn jak "imperatorka". Memy zalewają internet. "To jest bardzo przyjemne"

Tak mieszka Szymon Hołownia. Można się zdziwić, co robi w wolnym czasie z żoną!

Kim są wielbiciele Joanny Senyszyn? Była europosłanka zaskakuje wyznaniem

Joanna Senyszyn, polityk znana z lewicowych poglądów, nie stroni od aktywności w mediach społecznościowych. Jej wpisy często wywołują burzliwe dyskusje, a ona sama zyskała miano osoby, która nie boi się wyrażać swoich opinii. Tym razem jednak, to nie polityczny komentarz, a osobiste wyznanie wzbudziło zainteresowanie internautów.

W rozmowie z Polsat News, Senyszyn opowiedziała o swoich fanach, wśród których znajdują się osoby bardzo młode. „Moi wielbiciele mają po 16 lat” – powiedziała była europosłanka, dodając, że jest to dla niej powód do radości. Jak tłumaczy, młodzi ludzie cenią ją za jej niezależność i odważne poglądy.

Internauci komentują wyznanie Senyszyn. Jak reagują na jej młodych fanów?

Wyznanie Joanny Senyszyn wywołało lawinę komentarzy w sieci. Część internautów wyraziła zdziwienie, inni z kolei z aprobatą przyjęli fakt, że polityk ma tak młodych fanów. Pojawiły się również głosy krytyczne, sugerujące, że Senyszyn wykorzystuje młodych ludzi do promocji swojej osoby.

Sama Senyszyn nie przejmuje się negatywnymi komentarzami i podkreśla, że najważniejsze jest dla niej to, że młodzi ludzie interesują się polityką i mają swoje zdanie. „To dobrze, że młodzi ludzie chcą się angażować i mają odwagę wyrażać swoje poglądy” – powiedziała w rozmowie z Polsat News.

Joanna Senyszyn – od polityki do „Imperatorki” Internetu

Joanna Senyszyn od lat jest obecna w polskiej polityce. Była posłanką na Sejm, europosłanką, a także wiceminister edukacji. Jednak w ostatnich latach zyskała popularność również jako aktywna użytkowniczka mediów społecznościowych. Jej profil na Twitterze obserwuje ponad 100 tysięcy osób, a jej wpisy często stają się viralem.

Senyszyn nie boi się kontrowersji i chętnie komentuje bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Jej cięty język i bezkompromisowe poglądy przysporzyły jej zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Sama Senyszyn podkreśla, że najważniejsze jest dla niej to, aby mówić to, co myśli i nie bać się krytyki.

W poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r. Joanna Senyszyn będzie uczestniczką debaty prezydenckiej "Super Expressu".