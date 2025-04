Trzaskowski zorganizował wiec po debacie "Super Expressu". Padły mocne słowa

Wiec Rafała Trzaskowskiego po debacie "Super Expressu"

- To jest w pewnym sensie pewien symbol całej tej debaty i wszystkiego, co obserwujemy od wielu, wielu dni. A mianowicie właśnie to, że biało-czerwoną trzeba przekazywać z ręki do ręki - mówił Rafał Trzaskowski. Odniósł się tym samym do pierwszych minut debaty, w którym Trzaskowski ujawnił, że flaga Polski została zostawiona przez Karola Nawrockiego w studiu po debacie w Końskich.

Trzaskowski podkreślił, że jest przekonany, że pod biało-czerwoną zmieszczą się "wszyscy".

- Widzieliście pod sam koniec tej debaty, jak bardzo wielu moich kontrkandydatów powtarzało te same słowa? A ja mówiłem o tym, co dla mnie najważniejsze. O doświadczeniach poszczególnych ludzi. Bo ludzie są najważniejsi. Bo ludzi trzeba kochać, kiedy się naprawdę człowiek ubiega o najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Bo dzisiaj, potrzebujemy kogoś, kto będzie budował mosty, kto będzie budował Polskę absolutnie dla wszystkich, kto nie będzie się przez cały czas oglądał do tyłu. Taką właśnie Warszawę budujemy absolutnie dla wszystkich i taką Polskę chcę budować. Chcę budować Polskę, w której prezydent Rzeczypospolitej będzie w stanie rozmawiać absolutnie z każdym, ale również będzie twardo stawał, jeżeli ktoś będzie obrażany - mówił Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: Nie ma miejsca w historii Polski na antysemityzm

- Nie ma w Polsce miejsca na słowa, które nas przez cały czas próbują poróżnić. Nie będzie w Polsce miejsca dla polityków, którzy tylko i wyłącznie budują swój kapitał na złych emocjach. Dzisiaj najważniejsze jest to, żebyśmy byli razem, żebyśmy odtworzyli wspólnotę. I były dzisiaj ślady tego, że da się spokojnie, normalnie rozmawiać. Że nawet jeżeli ktoś zadaje pytania ze złą intencją, można mówić o pozytywnej wizji Polski. I tego właśnie potrzebujemy - mówił Rafał Trzaskowski.

Podkreślił, że najważniejsze wartości to szacunek dla innych, tolerancja, otwartość i to, że silne zawsze musi pomagać słabszemu.

- Bądźmy razem. Odbudujmy wspólnotę. Idźmy do przodu, a wtedy wygra Polska - powiedział prezydent stolicy.