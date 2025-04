Debata "Super Expressu" jest pierwszą w tej kampanii wyborczej, w której biorą udział wszystkie osoby starające się o wybór na urząd prezydenta RP. Do starcia stanęło trzynaścioro kandydatek i kandydatów. Formuła debaty polega na wzajemnym zadawaniu sobie pytań przez uczestników. Każdy zadaje trzy pytania. Dwa z nich są kierowane do wybranej przez siebie osoby, a trzeci odpytywany został wcześniej wylosowany dla każdego z kandydatów.

Grzegorz Braun jedno ze swoich pytań skierował do Rafała Trzaskowskiego. - Parę dni temu był pan oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby... Wtedy prezydent Warszawy zripostował: - co pan opowiada, jakiej hańby?! To było powstanie w getcie, o czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii. Coś nieprawdopodobnego, ja tego nie będę słuchał - ocenił Rafał Trzaskowski, po czym opuścił miejsce przy pulpicie.

Śledź naszą relację na żywo z debaty: Debata prezydencka "Super Expressu". Potężna awantura w studiu! Trzaskowski opuszcza mównicę